Носкова о падении в масс-старте: «У меня оказался забит снегом диоптр, я не смогла его продуть. Поэтому пришлось сойти с гонки»

Теги сборная России жен Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Гришина Кубок Содружества Биатлон

Екатерина Носкова объяснила сход с дистанции в масс-старте на Кубке Содружества.

«Я упала, не смогла удержать равновесие. Сегодня действительно сложная трасса, сильная каша. У меня лыжа зацепилась – я ее начала поднимать, она зацепилась за снег, и я просто не смогла вытащить ее из снега, из-за этого я нырнула вперед.

За меня зацепилась Настя Гришина, она упала тоже, сломала палку. Я начала вставать, в меня, по-моему, еще кто-то врезался, мне сломали палку. Я доехала до рубежа, мне уже передали палку, начала стрелять, но у меня оказался забит снегом диоптр, я не смогла его продуть. Поэтому мне пришлось сойти с гонки.

Очень обидно. В этом сезоне я как магнит для всех неудач – какие можно собрала все. Я вернусь сильнее. Слезы? Обидно...» – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

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