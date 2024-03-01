Финал Кубка России. Пролог. Логинов, Халили, Корнев, Грухвина, Наталия и Анастасия Шевченко выступят в лыжном спринте

Теги сборная России сборная России жен результаты Кубок России Александр Логинов Наталья Гербулова Петр Пащенко Виктория Сливко Виктор Плицев Дмитрий Иванов Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Анастасия Шевченко Евгений Емерхонов Михаил Бурундуков Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Александр Корнев Биатлон

1 марта на Кубке России по биатлону пройдет пролог в формате лыжного спринта.

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5-й этап (финал)

Уфа

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на канале СБР.

1/4 финала

Мужчины

Петр Пащенко / Михаил Бурундуков

Виктор Плицев / Евгений Емерхонов

Карим Халили / Александр Логинов

Дмитрий Иванов / Александр Корнев

Женщины

Наталья Гербулова / Елизавета Каплина

Наталия Шевченко / Виктория Сливко

Екатерина Носкова / Анастасия Шевченко

Анна Грухвина / Полина Шевнина

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12 комментариев
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Финал: Халили-Корнев,Н.Шевченко-Грухвина?)
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Ответ heivani
Финал: Халили-Корнев,Н.Шевченко-Грухвина?)
Полуфиналы Емерхонов - Пащенко и Логинов - Корнев у ребят. Шевченко Н. - Каплина и Грухвина - Носкова. Главные финалы Емерхонов - Корнев и Грухвина - Шевченко Н. места - 1 Корнев, 2 Емерхонов, 3 Логинов. и 1 Грухвина, 2 Шевченко Н. 3 Каплина.
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Ответ heivani
Принимаю👍!
В любом случае Халили с Корневым в финале встретиться не смогут. сетка такая, что они могут пересечься только в полуфинале.
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Ответ Luna02
Почему не могут? Допустим,Петя,Женя,Карим,Саша выигрывают. Далее Петя(Женя) с Каримом, Саша с Женей(Петей).. Если Карим и Саша побеждают-они в финале...не так? Или победитель первой бежит с победителем второй пары,а победитель 3 с 4?
Если Халили и Корнев выиграют четвертьфиналы, то они выходят в полуфинале друг на друга
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Ответ Афанасия
Если Халили и Корнев выиграют четвертьфиналы, то они выходят в полуфинале друг на друга
Спасибо...
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Почему Эдик не бежит? приболел?
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У девушек наверное Шевченко Наташа, а вот у парней кто угодно - Емерхон, Халили, Корнев после болезни и может от Плицева сюрприз, не знаю, как он ускоряется.
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Наталья Шевченко конечно резво сразу взяла, в вприпрыжку, аж Вика шокирована была.
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Максимально странные ракурсы в трансляции
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Ответ Andrey Novikov
Полуфиналы Емерхонов - Пащенко и Логинов - Корнев у ребят. Шевченко Н. - Каплина и Грухвина - Носкова. Главные финалы Емерхонов - Корнев и Грухвина - Шевченко Н. места - 1 Корнев, 2 Емерхонов, 3 Логинов. и 1 Грухвина, 2 Шевченко Н. 3 Каплина.
Принимаю👍!
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Ответ Andrey Novikov
В любом случае Халили с Корневым в финале встретиться не смогут. сетка такая, что они могут пересечься только в полуфинале.
Верно; сетку я что-то и не учел.Так,на вскидку прикинул.
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Ответ Andrey Novikov
В любом случае Халили с Корневым в финале встретиться не смогут. сетка такая, что они могут пересечься только в полуфинале.
Почему не могут? Допустим,Петя,Женя,Карим,Саша выигрывают. Далее Петя(Женя) с Каримом, Саша с Женей(Петей).. Если Карим и Саша побеждают-они в финале...не так? Или победитель первой бежит с победителем второй пары,а победитель 3 с 4?
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