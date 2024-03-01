Финал Кубка России. Пролог. Логинов, Халили, Корнев, Грухвина, Наталия и Анастасия Шевченко выступят в лыжном спринте

1 марта на Кубке России по биатлону пройдет пролог в формате лыжного спринта.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

5-й этап (финал)

Уфа

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на канале СБР.

1/4 финала

Мужчины

Петр Пащенко / Михаил Бурундуков

Виктор Плицев / Евгений Емерхонов

Карим Халили / Александр Логинов

Дмитрий Иванов / Александр Корнев

Женщины

Наталья Гербулова / Елизавета Каплина

Наталия Шевченко / Виктория Сливко

Екатерина Носкова / Анастасия Шевченко

Анна Грухвина / Полина Шевнина