Ольга Зайцева назвала главу МОК поставленным лицом, следующим за стадом баранов.

Главой Международного олимпийского комитета (МОК) является Томас Бах.

«А что о нем можно вообще думать? Честно говоря, я даже уже перестала читать его высказывания. Человек не за спорт, не за олимпизм. Ему как сказали, так он и делает. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше.

Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твердой рукой и своим мнением, это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов.

Они боятся, что мы создадим альтернативную систему. Уверена, что мир в какой-то момент вернется в нормальное русло. Ломать все резко тяжело, но они ведь сами этим занимаются. Все будет нормально, только не так быстро. Надо всей страной за это бороться. А победа будет за нами», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео