Зайцева о главе МОК Бахе: «Человек не за спорт, не за олимпизм. Он не справляется, поэтому следует за стадом баранов»

Теги Ольга Зайцева МОК Томас Бах Биатлон

Ольга Зайцева назвала главу МОК поставленным лицом, следующим за стадом баранов.

Главой Международного олимпийского комитета (МОК) является Томас Бах.

«А что о нем можно вообще думать? Честно говоря, я даже уже перестала читать его высказывания. Человек не за спорт, не за олимпизм. Ему как сказали, так он и делает. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше.

Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твердой рукой и своим мнением, это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов.

Они боятся, что мы создадим альтернативную систему. Уверена, что мир в какой-то момент вернется в нормальное русло. Ломать все резко тяжело, но они ведь сами этим занимаются. Все будет нормально, только не так быстро. Надо всей страной за это бороться. А победа будет за нами», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

19 комментариев
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В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненной дисквалификации Зайцевой, а ее медаль была аннулирована.
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Зайцева, следующая за бараном, рассказывает как другие идут за баранами...
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Уже столько альтернативных систем ведь создали, да? Свои компьютеры запилили, от нефтяной иглы отказались, вывели экономику на новый уровень... А, стоп, это ж только обещания да поручения. Прозвучало бы нечто подобное от представителя Китая, ещё можно было бы поверить, но солевым прихвостням царя веры 0.
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очередная ..... из подворотни, судя по лексике. Хотя ..наверху этот стиль ныне в моде. Скоро сочинения будут заставлять писать на таком языке.
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здесь зайцевой можно верить. в следовании за стадом баранов она дока.
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в этом сообщении явный перебор солей

(ps спасибо Ольге за такую прекрасную историю, это, *****, легендарная ерунда :D)
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Вообще-то за стадом баранов идёт пастух.
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У тёти совсем нет выходных
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«PуsкNе не за мир, не за процветание. Они не справляются, поэтому следует как бараны»
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Она когда допинг жрала, за кем следовала ?
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А кто мы понимаем? Николай 2, Владимир 5 ( после Мономаха) или ольга 2 ( после княгини)? Разницы нет, в кащенко подобных маний много
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Пока только в альтернатив юные плотины научились
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какой "герой" не пнет мёртвую собаку...
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А после этих слов Оля закусила парой ложечек соли.

I’m lovin it, - сказала она и растворилась в тумане
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поставь вместо фамилии Бах фамилию любого чиновника смысл абсолютно не поменяется. У себя надо спорт популяризировать. Вот сколько сейчас смотрит биатлон по ТВ? Какой сюда европеец за этим низкорейтинговым продуктом поедет, или кому интересно вложиться в проведение соревнований?
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А можно стадо баранов поимённо перечислить? Просто интересно.
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Ответ Astin
очередная ..... из подворотни, судя по лексике. Хотя ..наверху этот стиль ныне в моде. Скоро сочинения будут заставлять писать на таком языке.
То ли дело сидя на Олимпе хвалу воздавать богам Вовану и Лексусу. До такого даже сам Зевс не додумался бы.
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