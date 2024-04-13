Зайцева о главе МОК Бахе: «Человек не за спорт, не за олимпизм. Он не справляется, поэтому следует за стадом баранов»
Ольга Зайцева назвала главу МОК поставленным лицом, следующим за стадом баранов.
Главой Международного олимпийского комитета (МОК) является Томас Бах.
«А что о нем можно вообще думать? Честно говоря, я даже уже перестала читать его высказывания. Человек не за спорт, не за олимпизм. Ему как сказали, так он и делает. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше.
Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твердой рукой и своим мнением, это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов.
Они боятся, что мы создадим альтернативную систему. Уверена, что мир в какой-то момент вернется в нормальное русло. Ломать все резко тяжело, но они ведь сами этим занимаются. Все будет нормально, только не так быстро. Надо всей страной за это бороться. А победа будет за нами», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева.
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
(ps спасибо Ольге за такую прекрасную историю, это, *****, легендарная ерунда :D)
I’m lovin it, - сказала она и растворилась в тумане