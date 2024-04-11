Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер опубликовала фото из горного тура по Карпатам.

В частности, Дальмайер отправилась на Высокие Татры на севере Словакии, где покаталась на горных лыжах.

«За последние восемь дней (пост написан 6 апреля – Sports) мы провели невероятный тур на лыжах по словацким Высоким Татрам.

Никогда бы не подумала, что на столь небольшой территории будет прекрасная площадка для развлечений с большим количеством возможностей!» – написала Дальмайер в соцсетях.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

Фото: страница Лауры Дальмайер.