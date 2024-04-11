Лаура Дальмайер опубликовала фото из горного тура по Карпатам

Теги сборная Германии жен фото Лаура Дальмайер Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер опубликовала фото из горного тура по Карпатам.

В частности, Дальмайер отправилась на Высокие Татры на севере Словакии, где покаталась на горных лыжах.

«За последние восемь дней (пост написан 6 апреля – Sports) мы провели невероятный тур на лыжах по словацким Высоким Татрам.

Никогда бы не подумала, что на столь небольшой территории будет прекрасная площадка для развлечений с большим количеством возможностей!» – написала Дальмайер в соцсетях.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

Фото: страница Лауры Дальмайер.

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1 комментарий
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