Кудисова о возможном переходе в лыжи: «Каждый грамотный тренер понимает, что один неудачный сезон – не повод все бросать. Я ничего менять не собираюсь»

Теги сборная России жен лыжные гонки Алина Кудисова Биатлон

Биатлонистка Алина Кудисова опровергла возможный переход в лыжные гонки.

На прошлой неделе Кудисова участвовала в лыжном Югорском марафоне в Ханты-Мансийске. 6 апреля она заняла второе место в коньковой гонке на 50 км, а 7 апреля стала третьей на той же дистанции классическим стилем.

«К вопросу о том, что Ханты зовут меня сменить биатлон на лыжные гонки, отвечу «нет». Это все не более чем шутки, но в каждой шутке есть доля правды.

Я знаю и понимаю, что многие тренеры в Ханты-Мансийске в лыжах готовы меня принять, так как я начинала заниматься лыжами в этом регионе, занималась долго. Но также каждый грамотный тренер понимает, что один неудачный сезон в карьере профессионального спортсмена – это не повод все бросать и тем более менять вид спорта.

Биатлон именно в моем регионе у меня поддерживают, и ничего менять я не собираюсь. И тем более переходить в другой вид спорта», – сказала 24-летняя Кудисова.

В сезоне-2023/24 Кудисова заняла 22-е место в общем зачете Кубка России.

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один неудачный сезон? не мучайся алина, ждет судьба тебя ильченко, переходи в лыжи
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