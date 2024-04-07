Чемпионат Норвегии. Команды Тарьея Бо и Фемстейневик выиграли эстафеты
Команда Тарьея Бо победила в эстафете на чемпионате Норвегии по биатлону.
Чемпионат Норвегии
Гейло
Эстафета
Женщины
1. Гуро Фестейневик, Юлие Квельване, Рагнхильд Фемстейневик – 1:01.35,8 (3)
2. Марен Баккен, Элине Грюэ, Юни Арнеклейв – 22,1 (3)
3. Тува Ос Страте, Гру Турстейнсруд, Мари Турстейнсруд – 58,4 (3)
Мужчины
1. Магнус Бакке, Йохан-Олав Ботн, Симон Киркеэйде, Тарьей Бо – 1:38.08,0 (5)
2. Харальд Ойгард, Вебьорн Сорум, Тобиас Альм, Ховард Тостеруд – 1.05,9 (7)
3. Ветле Паульсен, Филип Андерсен, Херман Борге, Ветле Шостад Кристиансен – 2.03,2 (6)
Эстафету за 1 час 40 мин я тоже никогда не видел !