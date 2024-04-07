Чемпионат Норвегии. Команды Тарьея Бо и Фемстейневик выиграли эстафеты

Команда Тарьея Бо победила в эстафете на чемпионате Норвегии по биатлону.

Чемпионат Норвегии

Гейло

Эстафета

Женщины

1. Гуро Фестейневик, Юлие Квельване, Рагнхильд Фемстейневик – 1:01.35,8 (3)

2. Марен Баккен, Элине Грюэ, Юни Арнеклейв – 22,1 (3)

3. Тува Ос Страте, Гру Турстейнсруд, Мари Турстейнсруд – 58,4 (3)

Мужчины

1. Магнус Бакке, Йохан-Олав Ботн, Симон Киркеэйде, Тарьей Бо – 1:38.08,0 (5)

2. Харальд Ойгард, Вебьорн Сорум, Тобиас Альм, Ховард Тостеруд – 1.05,9 (7)

3. Ветле Паульсен, Филип Андерсен, Херман Борге, Ветле Шостад Кристиансен – 2.03,2 (6)