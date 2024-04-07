Чемпионат Норвегии. Команды Тарьея Бо и Фемстейневик выиграли эстафеты

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен результаты чемпионат Норвегии Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Харальд Ойгард Рагнхильд Фемстейневик Филип Андерсен Юни Арнеклейв Вебьорн Сорум Элине Грюэ Марен Баккен Тува Ос Страте Йохан-Олав Ботн Ветле Паульсен Симон Киркеэйде Тобиас Альм Биатлон

Команда Тарьея Бо победила в эстафете на чемпионате Норвегии по биатлону.

Чемпионат Норвегии

Гейло

Эстафета

Женщины

1. Гуро Фестейневик, Юлие Квельване, Рагнхильд Фемстейневик – 1:01.35,8 (3)

2. Марен Баккен, Элине Грюэ, Юни Арнеклейв – 22,1 (3)

3. Тува Ос Страте, Гру Турстейнсруд, Мари Турстейнсруд – 58,4 (3)

Мужчины

1. Магнус Бакке, Йохан-Олав Ботн, Симон Киркеэйде, Тарьей Бо – 1:38.08,0 (5)

2. Харальд Ойгард, Вебьорн Сорум, Тобиас Альм, Ховард Тостеруд – 1.05,9 (7)

3. Ветле Паульсен, Филип Андерсен, Херман Борге, Ветле Шостад Кристиансен – 2.03,2 (6)

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Начал смотреть биатлон. Посмотрев мужскую эстафету я так и не понял что я увидел 😀 Кристиансен за 7.5 км 3.5 мин проиграл Бе. Лагрейд с 5 штрафными кругами на стойке. Стремсхайм 6 штрафных кругов на своём этапе.
Эстафету за 1 час 40 мин я тоже никогда не видел !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий