Виктория Сливко: «Применяла в марафоне метод Большунова. Он ускоряется, а потом смотрит, кто его поддержал – проверяет готовность соперника»

Виктория Сливко рассказала, что не собиралась пропускать марафон на ЧР в Увате.

Сливко одержала победу в гонке на 30 км, второе место заняла Ирина Казакевич, третье – Анастасия Гореева.

– Если я здоровый спортсмен, который тренируется круглый год, почему я должна была пропустить марафон? Я тренируюсь, чтобы выступать на соревнованиях. Пропускать – это точно не про меня.

Чтобы не выступить в гонке, должна быть особая причина. Это, наверное, только болезнь. Что я могу сказать тем, кто не приехал? Ну, молодцы, отдыхайте дальше, ха-ха.

Надеюсь, пропуск марафона поможет им в Мурманске. Я здесь наслаждалась гонкой и у меня все замечательно.

Во время гонки я думала о том, как разложить силы и правильно пройти участки. Сложная погода, и все знают, что у меня своеобразная техника. И мне в сравнении с другими девочками трудно. Например, Ирина Казакевич – машина и сила!

Я старалась думать о тактике, как говорят в лыжах, «проверяла паспорта».

– Пожалуйста, объясни фразу.

– Говорят, так делает Александр Большунов. Он ускоряется, а потом смотрит, кто и как его поддержал. То есть он проверяет готовность своего соперника. Он присматривается и понимает, кто его главный конкурент. И все это они называют вот такой вот фразой.

– То есть сегодня победила по методу Александра Большунова?

– Да, сегодня решила методом Большунова, проверила и поняла, кто на что готов, ха-ха. Но девчонок было очень много и борьба была классной. Иринка – умничка, в течение всей гонки мы друг друга напрягали, – сказала биатлонистка.