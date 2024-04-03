Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»

Теги сборная России жен чемпионат России Анна Грухвина Биатлон

Биатлонистка Анна Грухвина поделилась ожиданиями от марафона в Увате.

Женская гонка на 30 км в рамках чемпионата России пройдет 5 апреля.

– Правильно ли будет сказать, что у Грухвиной в марафоне будет преимущество перед другими биатлонистками из‑за лыжного прошлого?

– Наверное, такая дистанция мне знакома хорошо, но девчонки из топ‑10 наверняка участвовали в разных марафонах, поэтому опыт есть у всех.

– Запомнила, сколько будет огневых рубежей?

– Да: четыре «лежки» и четыре «стойки».

– Такое количество стрельб не пугает?

– Нет, мы на тренировке и побольше стреляем.

– В марафоне у спортсмена появляется очень много времени на разные мысли. Какие самые интересные мысли приходили в марафонах?

– Да, действительно, но все зависит от состояния: какое оно, такие и мысли. Время подумать будет. Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы, – сказала Грухвина.

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