Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
Биатлонистка Анна Грухвина поделилась ожиданиями от марафона в Увате.
Женская гонка на 30 км в рамках чемпионата России пройдет 5 апреля.
– Правильно ли будет сказать, что у Грухвиной в марафоне будет преимущество перед другими биатлонистками из‑за лыжного прошлого?
– Наверное, такая дистанция мне знакома хорошо, но девчонки из топ‑10 наверняка участвовали в разных марафонах, поэтому опыт есть у всех.
– Запомнила, сколько будет огневых рубежей?
– Да: четыре «лежки» и четыре «стойки».
– Такое количество стрельб не пугает?
– Нет, мы на тренировке и побольше стреляем.
– В марафоне у спортсмена появляется очень много времени на разные мысли. Какие самые интересные мысли приходили в марафонах?
– Да, действительно, но все зависит от состояния: какое оно, такие и мысли. Время подумать будет. Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы, – сказала Грухвина.