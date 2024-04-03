Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»

Биатлонистка Анна Грухвина поделилась ожиданиями от марафона в Увате.

Женская гонка на 30 км в рамках чемпионата России пройдет 5 апреля.

– Правильно ли будет сказать, что у в марафоне будет преимущество перед другими биатлонистками из‑за лыжного прошлого?

– Наверное, такая дистанция мне знакома хорошо, но девчонки из топ‑10 наверняка участвовали в разных марафонах, поэтому опыт есть у всех.

– Запомнила, сколько будет огневых рубежей?

– Да: четыре «лежки» и четыре «стойки».

– Такое количество стрельб не пугает?

– Нет, мы на тренировке и побольше стреляем.

– В марафоне у спортсмена появляется очень много времени на разные мысли. Какие самые интересные мысли приходили в марафонах?

– Да, действительно, но все зависит от состояния: какое оно, такие и мысли. Время подумать будет. Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы, – сказала Грухвина.