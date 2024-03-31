Сливко о завершении сезона: «Если честно, то жалко. Я набрала хорошую форму, хотелось бы бегать и бегать»

Биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление в связи с завершением сезона.

Ранее Сливко выиграла спринт и сингл-микст на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Также она стала второй в женской эстафете, третьей в пасьюте и седьмой в масс-старте.

– Несмотря на сегодняшний результат, чемпионат России прошел успешно?

– Да, конечно, он прошел успешно. Сегодня была единственная гонка не в топ‑3. Не задалось на стойке, а так в принципе довольна масс‑стартом, потому что скорость была хорошей.

– Не жалко, что сезон заканчивается?

– Если честно, то жалко. Я набрала хорошую форму, поэтому хотелось бы бегать и бегать, – сказала Сливко.