Сливко о завершении сезона: «Если честно, то жалко. Я набрала хорошую форму, хотелось бы бегать и бегать»
Биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление в связи с завершением сезона.
Ранее Сливко выиграла спринт и сингл-микст на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Также она стала второй в женской эстафете, третьей в пасьюте и седьмой в масс-старте.
– Несмотря на сегодняшний результат, чемпионат России прошел успешно?
– Да, конечно, он прошел успешно. Сегодня была единственная гонка не в топ‑3. Не задалось на стойке, а так в принципе довольна масс‑стартом, потому что скорость была хорошей.
– Не жалко, что сезон заканчивается?
– Если честно, то жалко. Я набрала хорошую форму, поэтому хотелось бы бегать и бегать, – сказала Сливко.
Сливко - 948
Дербушева - 932
Казакевич - 918
Н. Шевченко - 892
Гореева - 860
Батманова - 841
Если не будет провалов в стрельбе, то спокойно займет 1 место. Дербушева не в форме.
Ну и борьба за Кубок СБР с Н. Шевченко, там отрыв 34 очка.