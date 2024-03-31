Сливко о завершении сезона: «Если честно, то жалко. Я набрала хорошую форму, хотелось бы бегать и бегать»

Теги сборная России жен чемпионат России Виктория Сливко Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление в связи с завершением сезона.

Ранее Сливко выиграла спринт и сингл-микст на Альфа-Банк чемпионате России в Тюмени. Также она стала второй в женской эстафете, третьей в пасьюте и седьмой в масс-старте.

– Несмотря на сегодняшний результат, чемпионат России прошел успешно?

– Да, конечно, он прошел успешно. Сегодня была единственная гонка не в топ‑3. Не задалось на стойке, а так в принципе довольна масс‑стартом, потому что скорость была хорошей.

– Не жалко, что сезон заканчивается?

– Если честно, то жалко. Я набрала хорошую форму, поэтому хотелось бы бегать и бегать, – сказала Сливко.

9 комментариев
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после мурманска можно дальше в арктику...
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Виктория, ты и так всем доказала, что одна из лучших. Пора стать лучшей мамой.
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В России можно спокойно бегать до мая.
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Еще Марафон который в прошлом году выиграла и 3 гонки Кубка Содружества. Где надо отстоять 1 место.
Сливко - 948
Дербушева - 932
Казакевич - 918
Н. Шевченко - 892
Гореева - 860
Батманова - 841

Если не будет провалов в стрельбе, то спокойно займет 1 место. Дербушева не в форме.
Ну и борьба за Кубок СБР с Н. Шевченко, там отрыв 34 очка.
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Ответ Alexsus
Виктория, ты и так всем доказала, что одна из лучших. Пора стать лучшей мамой.
да Носковой с Гербуловой по моему тоже пора уже
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Да, отличный ЧР для Вики - четыре медали в пяти гонках! Молодец!!!
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Блин, как, с такой корявой техникой, обгонять топов? Это только знает Вика ..
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