Евгения Буртасова: «Я не заканчиваю, а лыжи продаю, чтобы купить новые»

Биатлонистка Евгения Буртасова ответила на вопрос о продолжении карьеры.

– В Мурманск я не полечу, потому что там будет только «сборка», да я и не планировала. У меня была задача отработать на чемпионате России, а дальше уже будем готовиться. В этом сезоне я очень много болела, поэтому хочу, чтобы просто уже не было ничего, а я смогу спокойно готовиться (к следующему сезону).

– Как часто ты планируешь выступать в следующем сезоне?

– Загадывать ничего не буду, как в том году! Тогда я планировала участвовать весь сезон, но не получилось. Дай бог мне здоровья, и все будет хорошо. Не буду загадывать, но я не заканчиваю, а лыжи я продаю, чтобы купить новые, – сказала .