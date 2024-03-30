Евгений Гараничев: «Получаю большую энергию от болельщиков, которые съехались в Тюмень поболеть не только за меня, но и за всех наших спортсменов»

Евгений Гараничев рассказал, что получает удовольствие на ЧР в Тюмени.

Сегодня биатлонист занял четвертое место в масс-старте.

«Я просто выполняю свою работу, получаю здесь удовольствие. Не ставил перед собой высоких целей, чтобы занять призовые места, хотел просто выйти и показать свой результат.

Очень важны переполненные трибуны, чем больше болельщиков, тем ярче атмосфера, они придают нам сил не только на трибунах, но и на дистанции. Я получаю большую энергию от болельщиков, которые съехались поболеть сюда не только за меня, но и за всех наших спортсменов.

С каждым днем приближается моя последняя гонка. Я даже своим родным говорю, что время будто замедлилось. Планы после завершения карьеры? Много вопросов задают на эту тему, но я пока не готов на них ответить, поскольку сам являюсь спортсменом», – сказал .