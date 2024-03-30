Бабиков о пропуске масс-старта: «Организм борется с инфекцией, поэтому решили не выходить. Бежать ради того, чтобы быть 25‑м, смысла нет»

Теги сборная России чемпионат России Антон Бабиков Биатлон

Антон Бабиков объяснил пропуск масс-старта на чемпионате России в Тюмени.

«Я себя очевидно плохо чувствовал в спринте и пасьюте, несмотря на то, что подготовка к чемпионату России была отличной, и я хорошо проводил всю работу. Но здесь что‑то не давало реализоваться.

Накануне сдал кровь, анализы показали, что организм борется с какой‑то инфекцией, поэтому сегодня решили не выходить. Бежать ради того, чтобы быть 25‑м в масс‑старте, смысла нет. Лучше подготовиться к эстафете и поддержать команду там», – сказал биатлонист.

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