Брагин о трех этапах Кубка России в Ханты-Мансийске: «А где еще в это время будет снег? В Тюмени лыжники все заняли»

Владимир Брагин высказался о формировании календаря Кубка России нового сезона.

— Три этапа в Хантах в начале сезона не слишком ли много, учитывая, что там могут быть отмены из‑за мороза?

— Ну хорошо, а где еще в это время будет снег, кроме Ханты‑Мансийска?

— В Тюмени?

— В Тюмени лыжники все заняли. В составлении календаря очень много подводных камней. Естественно, перекрутили все варианты, какие есть, но пока вариант такой.

— Он окончательный?

— Вчера приняли его за основу. Пока непонятно, что будет с чемпионатом Союзного государства. Если в середине апреля все будет понятно, то, возможно, в Мурманске соберемся и все решим. Поставили срок — до 25 апреля, — сказал глава тренерского совета СБР.