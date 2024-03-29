Брагин о трех этапах Кубка России в Ханты-Мансийске: «А где еще в это время будет снег? В Тюмени лыжники все заняли»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Кубок России Владимир Брагин Матч ТВ Биатлон

Владимир Брагин высказался о формировании календаря Кубка России нового сезона.

— Три этапа в Хантах в начале сезона не слишком ли много, учитывая, что там могут быть отмены из‑за мороза?

— Ну хорошо, а где еще в это время будет снег, кроме Ханты‑Мансийска?

— В Тюмени?

— В Тюмени лыжники все заняли. В составлении календаря очень много подводных камней. Естественно, перекрутили все варианты, какие есть, но пока вариант такой.

— Он окончательный?

— Вчера приняли его за основу. Пока непонятно, что будет с чемпионатом Союзного государства. Если в середине апреля все будет понятно, то, возможно, в Мурманске соберемся и все решим. Поставили срок — до 25 апреля, — сказал глава тренерского совета СБР. 

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20 комментариев
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Ещё в Мурманске с конца октября снег лежит стабильно, в Челябинской области тоже. Брагин жителям России пытается доказать, что в конце ноября везде как в Сочи, одни Ханты в снегу? Что ж там за денежный интерес у СБР, аж 4 этапа туда отдали.
+14
-1
+13
в смысле где? в уфе,чайковском,ижевске, в том же златоусте. или там тоже все лыжники заняли?
+9
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+8
В Красноярске прекрасный биатлонный комплекс. И со снегом нет проблем.
+6
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+6
Лыжников надо послать в .... Тею и Кирово-Пипецк. Им там нравится. Лишний народ не шатается. Никто не приезжает подглядывать, чем они там занимаются.
+4
0
+4
Ответ Zuzu44
Вкатка начинается с конца октября - начала ноября
Ну да, просветили, спасибо! 😆. А зачем вкатку привязывать к первым этапам, лучше переехать после вкатки, чем иметь риски отмены этапов КР. Ведь на дурацкое шоу СБР деньги находит,
+4
0
+4
Ответ тоторо
так вкатку можно и в златоусте провести или уфе (в всех перечисленных выше мною городах)
В Уфе, Ижевске, Чайковском нет гарантии, что в ноябре будет снег. Вкатка 3-4 недели. Представьте ситуацию, команды приезжают в ноябре в Уфу - снега нет. Что делать? Бюджет заложен уже. Поэтому на вкатку и отправляются в основном в Тюмень или Ханты, так как это самые доступные места с гарантированным снежным покровом.
+4
0
+4
Ответ Игорь Мельников
Ну да, просветили, спасибо! 😆. А зачем вкатку привязывать к первым этапам, лучше переехать после вкатки, чем иметь риски отмены этапов КР. Ведь на дурацкое шоу СБР деньги находит,
браво лучше не скажешь
+3
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+3
Ответ тоторо
в смысле где? в уфе,чайковском,ижевске, в том же златоусте. или там тоже все лыжники заняли?
Учитывайте логистику. Командам ещё на вкатку ехать. А это, как правило, Тюмень и Ханты. Расход денег большой получится, если в других местах проводить
+3
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+3
Ответ Zuzu44
В Златоусте спортсмены жили в 30-40 минутах от стадиона. Одно дело на соревнованиях организовать трансфер 5-7 раз, другое дело мотаться туда-сюда каждый день в течение 2-4 недель. Очень легко с дивана рассуждать, как лучше сделать. Есть большое количество подводных камней, о которых болельщики не знают.
30 минут не так и много особенно по меркам мегаполиса 😂
+3
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+2
Ответ Zuzu44
В Златоусте спортсмены жили в 30-40 минутах от стадиона. Одно дело на соревнованиях организовать трансфер 5-7 раз, другое дело мотаться туда-сюда каждый день в течение 2-4 недель. Очень легко с дивана рассуждать, как лучше сделать. Есть большое количество подводных камней, о которых болельщики не знают.
В Златоусте рядом со стадионом домики построены,можно ж и там жить, а не в городе. Да и снег там к концу ноября как правило выпадает, как раз к первым двум этапам КР.
+2
0
+2
Ответ тоторо
так вкатку можно и в златоусте провести или уфе (в всех перечисленных выше мною городах)
В Златоусте спортсмены жили в 30-40 минутах от стадиона. Одно дело на соревнованиях организовать трансфер 5-7 раз, другое дело мотаться туда-сюда каждый день в течение 2-4 недель.
Очень легко с дивана рассуждать, как лучше сделать. Есть большое количество подводных камней, о которых болельщики не знают.
+3
-1
+2
Зимний сезон‑2024/25 начнется в Ханты‑Мансийске 21 ноября этапом Кубка Содружества. Далее в том же месте пройдут два этапа Кубка России.

— Три этапа в Хантах в начале сезона не слишком ли много, учитывая, что там могут быть отмены из‑за мороза?

— Ну хорошо, а где еще в это время будет снег, кроме Ханты‑Мансийска?

— В Тюмени?

— В Тюмени лыжники всё заняли. В составлении календаря очень много подводных камней. Естественно, перекрутили все варианты, какие есть, но пока вариант такой.

— Он окончательный?

— Вчера приняли его за основу. Пока непонятно, что будет с чемпионатом Союзного государства. Если в середине апреля всё будет понятно, то, возможно, в Мурманске соберемся и всё решим. Поставили срок — до 25 апреля, — сказал Брагин «Матч ТВ».
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Ответ тоторо
в смысле где? в уфе,чайковском,ижевске, в том же златоусте. или там тоже все лыжники заняли?
В ноябре там точно снег будет? Осень обычно в средней полосе ещё без снега. Ну кроме прошлого года.
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0
+1
Ответ Zuzu44
Учитывайте логистику. Командам ещё на вкатку ехать. А это, как правило, Тюмень и Ханты. Расход денег большой получится, если в других местах проводить
так вкатку можно и в златоусте провести или уфе (в всех перечисленных выше мною городах)
+2
-1
+1
Ответ Афанасия
Ещё в Мурманске с конца октября снег лежит стабильно, в Челябинской области тоже. Брагин жителям России пытается доказать, что в конце ноября везде как в Сочи, одни Ханты в снегу? Что ж там за денежный интерес у СБР, аж 4 этапа туда отдали.
В Мурманске нецелесообразно проводить в начале этап - он слишком далеко от центральной России
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Ответ Zuzu44
В Мурманске нецелесообразно проводить в начале этап - он слишком далеко от центральной России
Это типа сарказм?
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Ответ consular
Это типа сарказм?
Вы учитывайте, что, помимо спортсменов, ещё необходимо доставить сервис-трак, лыжи, оружие - все это чаще всего базируется в Москве и биатлонных регионах. Возить туда-сюда их неудобно в Мурманск.
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Ответ Mari_Lor
В Красноярске прекрасный биатлонный комплекс. И со снегом нет проблем.
Тоже очень надеялась, что в Красноярске сделают этап, но СБР планирует там летний ЧР провести, о как!
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