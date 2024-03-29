Брагин о трех этапах Кубка России в Ханты-Мансийске: «А где еще в это время будет снег? В Тюмени лыжники все заняли»
Владимир Брагин высказался о формировании календаря Кубка России нового сезона.
— Три этапа в Хантах в начале сезона не слишком ли много, учитывая, что там могут быть отмены из‑за мороза?
— Ну хорошо, а где еще в это время будет снег, кроме Ханты‑Мансийска?
— В Тюмени?
— В Тюмени лыжники все заняли. В составлении календаря очень много подводных камней. Естественно, перекрутили все варианты, какие есть, но пока вариант такой.
— Он окончательный?
— Вчера приняли его за основу. Пока непонятно, что будет с чемпионатом Союзного государства. Если в середине апреля все будет понятно, то, возможно, в Мурманске соберемся и все решим. Поставили срок — до 25 апреля, — сказал глава тренерского совета СБР.
Очень легко с дивана рассуждать, как лучше сделать. Есть большое количество подводных камней, о которых болельщики не знают.
— Три этапа в Хантах в начале сезона не слишком ли много, учитывая, что там могут быть отмены из‑за мороза?
— Ну хорошо, а где еще в это время будет снег, кроме Ханты‑Мансийска?
— В Тюмени?
— В Тюмени лыжники всё заняли. В составлении календаря очень много подводных камней. Естественно, перекрутили все варианты, какие есть, но пока вариант такой.
— Он окончательный?
— Вчера приняли его за основу. Пока непонятно, что будет с чемпионатом Союзного государства. Если в середине апреля всё будет понятно, то, возможно, в Мурманске соберемся и всё решим. Поставили срок — до 25 апреля, — сказал Брагин «Матч ТВ».