Дмитрий Иванов о сравнениях с Вовой Адидасом: «Когда чемпионат России закончится, я усы ликвидирую»

Теги сборная России чемпионат России Дмитрий Иванов кино Биатлон

Биатлонист Дмитрий Иванов ответил на сравнения с персонажем из «Слова пацана».

– Наверное, вас уже утомили сравнения с героем Ивана Янковского из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тем не менее вы внешне напоминаете Вову Адидаса. Если брать во внимание стиль общения этого героя, то понятно, что вы пацан, а есть ли чушпаны в российском биатлоне?

– Чушпаны? В моем окружении таких точно нет. По крайней мере из тех, с кем я общаюсь.

– Вас по-прежнему сравнивают с Вовой Адидасом, шутят? Или уже успокоились?

– Да, бывает. Но 31-го числа, когда чемпионат России закончится, я усы ликвидирую. Давно уже так решил. Конец сезона – и усы, до свидания! – сказал Иванов.

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3 комментария
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Усатый нянь российского биатлона.
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