Витольд Банька: «WADA провело десятки операций – изъяты тонны препаратов, разгромлены нелегальные лаборатории. Подробности сведут вас с ума»
Глава WADA Витольд Банька заявил о десятках успешно проведенных антидопинговых операций.
«В 2022 году WADA (Всемирное антидопинговое агентство) выиграло грант Европейского союза на укрепление потенциала расследовательских отделов европейских национальных антидопинговых организаций и правоохранительных органов.
Уровень взаимодействия между WADA, национальными антидопинговыми агентствами и правоохранительными органами был невероятным.
Я не хочу раскрывать подробности в преддверии этой сессии, но мы говорим о десятках совместных операций, в результате которых было изъято несколько тонн препаратов, повышающих работоспособность.
Разгромлены нелегальные лаборатории, произведено множество арестов, мошенникам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Подробности, которые будут раскрыты позже сегодня, сведут вас с ума», – сказал Банька на симпозиуме организации.
Глава WADA Банька: «Учитывая историю, WADA остается бдительным и настороженным, когда дело касается России»
Просты мы их ещё не придумали.
Но отстранять будем Россию.
Подождем крышесносные подробности, но что-то подсказывает, что будет пустая туфта.
И всё!!!
И чтобы без утаивания, а так, чтобы невзирая на страны и лица.