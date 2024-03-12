Витольд Банька: «WADA провело десятки операций – изъяты тонны препаратов, разгромлены нелегальные лаборатории. Подробности сведут вас с ума»

Теги допинг WADA Витольд Банька Биатлон

Глава WADA Витольд Банька заявил о десятках успешно проведенных антидопинговых операций.

«В 2022 году WADA (Всемирное антидопинговое агентство) выиграло грант Европейского союза на укрепление потенциала расследовательских отделов европейских национальных антидопинговых организаций и правоохранительных органов.

Уровень взаимодействия между WADA, национальными антидопинговыми агентствами и правоохранительными органами был невероятным.

Я не хочу раскрывать подробности в преддверии этой сессии, но мы говорим о десятках совместных операций, в результате которых было изъято несколько тонн препаратов, повышающих работоспособность.

Разгромлены нелегальные лаборатории, произведено множество арестов, мошенникам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Подробности, которые будут раскрыты позже сегодня, сведут вас с ума», – сказал Банька на симпозиуме организации.

Глава WADA Банька: «Учитывая историю, WADA остается бдительным и настороженным, когда дело касается России»

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нипонил. Шо у них там делается в европейских вада, если аж тонны препаратов изъяли. И тогда почему в допинговом бане была одна Россия? Что будете с евродопингистами делать? Всем 4 года?
+37
-7
+30
Банька: Подробности которые будут раскрыты позже сегодня, сведут вас с ума.
Просты мы их ещё не придумали.
+30
-7
+23
"Самое ужасное, что это всё не в России"
Но отстранять будем Россию.
Подождем крышесносные подробности, но что-то подсказывает, что будет пустая туфта.
+29
-6
+23
Неужели Норвегию раскатали?
+20
-2
+18
Неужели испанскую допинг-систему разгромили?! Во дела
+14
0
+14
Да знаем мы эти "очень шокирующие" подробности от ВАДА: уволен Глава Испанского Антидопингового Агентства!
И всё!!!
+14
-1
+13
"Шок !!! Сотрудники WADA взломали дверь в подпольную лабораторию, а там..." (продолжение читать в источнике).
+12
0
+12
Т.е перед олимпиадой ряд стран тоже лишится своих представителей? Круто.
+10
0
+10
Кстати, что там с лишением Испании флага и гимна, что-нибудь слышно?
+11
-1
+10
Странно, предъявлено, произведено, разгромлено... И при всем этом, местные СМИ молчат?
+9
0
+9
Ответ special_k
Писали об этом уже очень много раз. 95% совместных операций ВАДА + полиция - это накрытие стероидов+анаболиков, которые используются в залах. Т.е это всякие ноунеймы, которые выступат в культуризме, единоборствах итд.
А там что - есть допинг-контроль? Какое ВАДА дело до любительских соревнований?
+8
0
+8
Ответ Darya-yeNoor
Нипонил. Шо у них там делается в европейских вада, если аж тонны препаратов изъяли. И тогда почему в допинговом бане была одна Россия? Что будете с евродопингистами делать? Всем 4 года?
Писали об этом уже очень много раз. 95% совместных операций ВАДА + полиция - это накрытие стероидов+анаболиков, которые используются в залах. Т.е это всякие ноунеймы, которые выступат в культуризме, единоборствах итд.
+9
-2
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Банька: Подробности которые будут раскрыты позже сегодня, сведут вас с ума. Просты мы их ещё не придумали.
У тебя фамилия, как у условного русского поэта 18 века, - помоги им сочинить.
+6
0
+6
ого...тонны запрещенки....что мешало их найти раньше?микрослед от микромолекулы нашли за неделю, а тут грузовики допинга годами "не замечали".
+6
0
+6
Вада сошла с ума , когда одну единственную пробу проверила 9 раз, а потом придумали новый метод и наконец то нашли микродозу. и задержали ответ на пробу до нужного времени.
+7
-1
+6
Витольд Банька сейчас говорит об Испании и Норвегии? Или ВАДА занимается только исключительно Россией?
+8
-2
+6
Трейлер зачастую интереснее самого фильма.
+7
-1
+6
Неужели еще кто-то попался, кроме нас? А где тогда баны, санкции?
+7
-2
+5
Господин Банька напрасно беспокоится о нашей нежной психике, ждём рассказ во всех подробностях - кто, где, сколько.
И чтобы без утаивания, а так, чтобы невзирая на страны и лица.
+5
-1
+4
Польша, Чехия, Словакия - 10 подпольных лабораторий производили БАДы с запрещёнными веществами. 19 человек арестованы. Но виновата все-равно Россия 😁
+4
0
+4
Ответ special_k
Писали об этом уже очень много раз. 95% совместных операций ВАДА + полиция - это накрытие стероидов+анаболиков, которые используются в залах. Т.е это всякие ноунеймы, которые выступат в культуризме, единоборствах итд.
десяток ноунеймов собирались сожрать несколько тонн допинга??? не разорвет ли их?))
+4
0
+4
Огласите ,пожалуйста, все списки. Имена, пароли, явки.
+5
-1
+4
Кто бы мог подумать, как же так то.
+5
-1
+4
Была какая-то история, не могу вспомнить, когда то ли служба безопасности, то ли типа того, устраивала нападения и заварушки — чтобы победоносно их купировать и тем подтверждать свою нужность и квалификацию.
+3
0
+3
Ответ Darya-yeNoor
Нипонил. Шо у них там делается в европейских вада, если аж тонны препаратов изъяли. И тогда почему в допинговом бане была одна Россия? Что будете с евродопингистами делать? Всем 4 года?
Тихо! Тихо! Не пугай его такими вопросами а то ещё передумает
+3
0
+3
Кто-то Витольда в баньке с девочками не попарил, он и обиделся, начал всех разоблачать.
+3
0
+3
Ответ Галина Ратникова
Польша, Чехия, Словакия - 10 подпольных лабораторий производили БАДы с запрещёнными веществами. 19 человек арестованы. Но виновата все-равно Россия 😁
Да, это точно повод не допускать РФ и РБ на международные старты! После событий в Испании, я понял смысл выражения - "Испанский стыд":-)
+3
0
+3
Ответ Утренняя Аврора
Неужели еще кто-то попался, кроме нас? А где тогда баны, санкции?
уже пальцем всем погрозили, не волнуйтесь.
+2
0
+2
Ответ Афанасия
Неужели испанскую допинг-систему разгромили?! Во дела
ну фсе...тоже бедолаги без гимна и флага будут сидеть...
+2
0
+2
Витольд Банька: "При рейдах ВАДА было разгромлено множество полок с пробирками в лабораториях. И в результате найти доказательства незаконной деятельности этих лабораторий уже невозможно!"
+5
-3
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий