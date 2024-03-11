В WADA заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

Теги допинг WADA РУСАДА Биатлон

В WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Исполнительный комитет (WADA) получил обновленную информацию о текущем статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Это связано с решением Спортивного арбитражного суда от 2020 года признать РУСАДА не соответствующим требованиям и применить ряд санкций для российского спорта в течение двух лет.

Статус РУСАДА будет оставаться несоответствующим до тех пор, пока WADA не убедится в том, что РУСАДА выполняет все условия восстановления, установленные CAS», – заявили в WADA.

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26 комментариев
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Но взносы заплатите, да?🤔🤣
Взносы соответствуют стандартам вада 🤣
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Вот это новость! Сенсация прям))
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Ну взносы то внесли, можно и дальше заявлять.
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То что сама ВАДА этому кодексу несоответствует, руководители организации неловко умолчали)
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Не соответсвует, но вы членские деньги заносите ))))
Вот примерно так и выглядит демократия
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вада, русада... демоны из(з)ада
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Неужели кому-то непонятно, что RUSADA не будет соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу до тех пор, пока рак на горе не свистнет или штаб-квартира WADA не переместится из Канады в Россию/Китай?
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+2
Ответ Anabelle1226
Кто бы сомневался, что они не соответствуют. У нас нет нулевой терпимости к допингу и расследовать никто ничего не собирается. Один Шветский свою "честь" отстаивает в судах😄
...которую ( честь) он оценил в ОДИН рубль(.
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дайте угадаю, потому что начинается на РУС?
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а вада соответствует?
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Русада не Вада, Аня не Ваня, Петя не Лида, Саша не Маша...
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Ответ Anabelle1226
Кто бы сомневался, что они не соответствуют. У нас нет нулевой терпимости к допингу и расследовать никто ничего не собирается. Один Шветский свою "честь" отстаивает в судах😄
Не у нас а у вас
+2
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Ответ OopsIDidItAgain
Русада не Вада, Аня не Ваня, Петя не Лида, Саша не Маша...
неверно ) Аня вполне возможно была Ваней или ощущает себя оным, равно как и Петя мог быть Лидой, но стал Петей и так далее ))))
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Ответ Александр Иванов
Вот это новость! Сенсация прям))
аж вздрогнул...
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А Вада соответствует своему написанному кодексу?
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🤡
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И, главное, пофиг. Не соответствует и ладно. Как будто это прям наша самая главная проблема...
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