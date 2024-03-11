В WADA заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

В WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Исполнительный комитет (WADA) получил обновленную информацию о текущем статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Это связано с решением Спортивного арбитражного суда от 2020 года признать РУСАДА не соответствующим требованиям и применить ряд санкций для российского спорта в течение двух лет.

Статус РУСАДА будет оставаться несоответствующим до тех пор, пока WADA не убедится в том, что РУСАДА выполняет все условия восстановления, установленные CAS», – заявили в .