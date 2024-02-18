Команда Латыпова отдала белорусским биатлонистам бронзовые медали Спартакиады

Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Беларуси бронзовые медали Спартакиады.

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Сегодня белорусы (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский) заняли третье место в мужской эстафете. Но, так как их команда выступает вне зачета, бронза досталась Башкортостану (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов), который стал четвертым.

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