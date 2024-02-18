Команда Латыпова отдала белорусским биатлонистам бронзовые медали Спартакиады

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Спартакиада сборная Беларуси Антон Бабиков Александр Бабчин Эдуард Латыпов Антон Смольский Дмитрий Лазовский Илья Бурлаков Иван Тулатин Павел Белько Биатлон

Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Беларуси бронзовые медали Спартакиады.

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Сегодня белорусы (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский) заняли третье место в мужской эстафете. Но, так как их команда выступает вне зачета, бронза досталась Башкортостану (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов), который стал четвертым.

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15 комментариев
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Сделали так, как надо. Нормальное человеческое решение.
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По-хорошему, надо тогда и призовые отдать, иначе благородство не полное :)
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Молодцы ! Хороший жест, по-спортивному принципу и по - мужски .
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Молодцы ! Выглядело естественно , дружелюбно , не натянуто . Просто по - человечески выглядело ! И наши , и беларусы искренне радовались и улыбались ! Очень приятно было на это глядеть ! Молодцы россияне ! Очень достойно и правильно !
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Ответ Виктория Обер
Только медали отдали, или все остальное, тоже? Там же, наверное, за 3 место еще какие плюшки есть.
Белорусам,возможно,своя федерация за это заплатит. Ребята стояли на подиуме и,вроде,какие-то спецмедали им вручали. Вроде,как и сувениры были (или еще что-то)
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Бурлаков на интервью не слишком позитивен был
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А как они вообще попали в итоговый зачёт, если выступают вне зачёта?
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Не отдали, а вернули... Сябры ведь третьими пришли. Так что все по делу, и молодцы башкирские ребята, что не пожлобились в этом вопросе. Утерли нос чинушам)
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Молодцы, правильно
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Ответ Luna02
Белорусам,возможно,своя федерация за это заплатит. Ребята стояли на подиуме и,вроде,какие-то спецмедали им вручали. Вроде,как и сувениры были (или еще что-то)
Понятно. Чисто символически, по-дружески отдали свои медали.
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