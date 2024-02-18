Ольга Вилухина о лишении медали в эстафете Сочи-2014: «Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр»

Биатлонистка Ольга Вилухина рассказала о женской эстафете в Сочи-2014.

Россиянки финишировали вторыми, но после дисквалификации лишились медали.

– С первого по серединку третьего этапа я спала в вакс-кабине. Накануне я читаю трассу, мобилизуюсь. Где-то есть волнение, тревога, а в момент старта я максимально собрана, сон – эта та часть, которая меня отвлекает.

Очень сильно радовались, девчонки на меня накинулись (на финише). Я и так уже выхолощена была, я еле-еле финишную черту пересекла. Упала, просто рухнула, и девчонки накинулись, легли на меня. Господи, как мне тяжело было. И так тяжело дышать, говорю: девчонки, встаньте, пожалуйста. Обнимались, радовались.

Все, что могу, – еще раз посмотреть эту историю, прожить заново. Но я не застреваю, не скучаю по этому времени. Это классное событие, чувство радости, безусловное. Здесь (на награждении) ликовала прям, душонка радовалась, улыбка не сходила с лица, это классно. Но в жизни столько еще всего интересного.

– Ты считаешь себя серебряным призером в эстафете?

– Да. Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр, – сказала в эфире телеканала «Матч ТВ».