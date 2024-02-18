Ольга Вилухина о лишении медали в эстафете Сочи-2014: «Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр»

Теги Сочи-2014 сборная России жен Ольга Вилухина Биатлон

Биатлонистка Ольга Вилухина рассказала о женской эстафете в Сочи-2014.

Россиянки финишировали вторыми, но после дисквалификации Ольги Зайцевой лишились медали.

– С первого по серединку третьего этапа я спала в вакс-кабине. Накануне я читаю трассу, мобилизуюсь. Где-то есть волнение, тревога, а в момент старта я максимально собрана, сон – эта та часть, которая меня отвлекает.

Очень сильно радовались, девчонки на меня накинулись (на финише). Я и так уже выхолощена была, я еле-еле финишную черту пересекла. Упала, просто рухнула, и девчонки накинулись, легли на меня. Господи, как мне тяжело было. И так тяжело дышать, говорю: девчонки, встаньте, пожалуйста. Обнимались, радовались.

Все, что могу, – еще раз посмотреть эту историю, прожить заново. Но я не застреваю, не скучаю по этому времени. Это классное событие, чувство радости, безусловное. Здесь (на награждении) ликовала прям, душонка радовалась, улыбка не сходила с лица, это классно. Но в жизни столько еще всего интересного.

Ты считаешь себя серебряным призером в эстафете?

– Да. Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр, – сказала Вилухина в эфире телеканала «Матч ТВ».

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27 комментариев
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А Валиева - олимпийская чемпионка. А экономика - первая в Европе. А скоро - Европа на коленях приползёт. И далее по списку
+78
-10
+68
Ответ Vyacheslav Filippov
Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр,но есть ньюанс...
Буквально щепотка соли
+34
-6
+28
Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр,но есть ньюанс...
+33
-6
+27
А Зубков – олимпийский чемпион по решению Мосгорсуда.
+26
-4
+22
Ответ Bartez1986
А Валиева - олимпийская чемпионка. А экономика - первая в Европе. А скоро - Европа на коленях приползёт. И далее по списку
Сначала замёрзнет, а потом приползет, ждем))
+19
-4
+15
Ответ Bartez1986
А Валиева - олимпийская чемпионка. А экономика - первая в Европе. А скоро - Европа на коленях приползёт. И далее по списку
А самые умные люди , рождены в подворотнях Петербурга - это научный факт , подтверждается самым лучшим вузом из России.
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Точно. А еще вместе с Северной Кореей мы чемпионы мира по футболу…
Зачем публиковать подобные высказывания. Обосрались так обосрались…
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*на территории России
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Ох уж эти альтернативные реальности....
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Насколько помню, у вилухиной всегда был вид не самого здорового человека, у кого то на морозе и солнце румянец во все щеки, а у оли всегда круги под глазами, какая-то отечность на лице, возможно почки были не 100-процентов здоровые. Но работала она всегда по максимуму, ни в какие комсорги не лезла, скромная и сдержанная была. Жаль что из-за зайцевой дисква и без медалей
+6
-3
+3
Нет
+13
-10
+3
Можно сразу и золотые, чего уж там
+5
-3
+2
Сколько "халва"не говори..
+1
0
+1
Ответ Vyacheslav Filippov
Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр,но есть ньюанс...
нЬюанс?😂ну ладно, чо)
+1
0
+1
У нас недавно ещё одна команда появилась, которая считает себя олимпийскими чемпионами.)
+1
-1
0
– Да. Вся наша команда – серебряные призеры Олимпийских игр, – сказала Вилухина --- Да, в масштабе России в головах фанатиков.
+2
-2
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Слушайте, ну как бежала тогда Романова это и правда было подозрительно)
+2
-2
0
Одна подвела остальных...
Но одна ли?
В погоне за славой потеряли башмаки
+3
-3
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Ответ exshepardjack
Слушайте, ну как бежала тогда Романова это и правда было подозрительно)
Там только Шумилова была чистой и честной, а мы над ней смеялись.
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