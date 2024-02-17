IBU включил Соукалову, Пуаре и Форсберг в зал славы биатлона.

Француз Рафаэль Пуаре – восьмикратный чемпион мира, трехкратный олимпийский призер, четырехкратный обладатель Кубка мира.

Шведка Магдалена Форсберг – шестикратная чемпионка мира, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, шестикратная обладательница Кубка мира.

Чешка Габриэла Соукалова – двукратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер, обладательница Кубка мира-2015/2016.

В прошлом году в зал славы биатлона вошли Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия), Свен Фишер (Германия), Андреа Хенкель (Германия) и Кати Вильхельм (Германия).