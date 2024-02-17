IBU включил Соукалову, Пуаре и Форсберг в зал славы биатлона

Теги Рафаэль Пуаре IBU Магдалена Форсберг Габриэла Соукалова Зал славы Биатлон

IBU включил Соукалову, Пуаре и Форсберг в зал славы биатлона.

Француз Рафаэль Пуаре – восьмикратный чемпион мира, трехкратный олимпийский призер, четырехкратный обладатель Кубка мира.

Шведка Магдалена Форсберг – шестикратная чемпионка мира, двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, шестикратная обладательница Кубка мира.

Чешка Габриэла Соукалова – двукратная чемпионка мира, трехкратный олимпийский призер, обладательница Кубка мира-2015/2016.

В прошлом году в зал славы биатлона вошли Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия), Свен Фишер (Германия), Андреа Хенкель (Германия) и Кати Вильхельм (Германия).

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13 комментариев
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Бьорндален, Форсберг, Пуаре, Фишер, Вильхельм и Соукалова в фильме "Какого черта здесь делает Соукалова?!"
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Странный выбор, без хронологического порядка. Надо было начинать с 50х - 60х и дальше. Но по правилам решили почему-то начать только с 90х. Ну ладно начали с 90х, Форсберг и Пуаре (выступали в 90х - 00х) это легенды, одни из лучших в истории биатлона, заслужили. А каким боком Соукалова тут раньше Нойнер, Туры Бергер и остальных, которые закончили карьеру раньше?
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Ответ Голос Губерниева
Лет за 5 они включат в списки всех великих биатлонистов, коих не так уж и много, а потом что? Скатятся к тому, что начнут включать всех подряд, кто хотя бы на подиум заскочил?
Так уже начали, судя по наличию Соукаловой.
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+4
Ответ Голос Губерниева
Лет за 5 они включат в списки всех великих биатлонистов, коих не так уж и много, а потом что? Скатятся к тому, что начнут включать всех подряд, кто хотя бы на подиум заскочил?
Вот именно. А надо было как в боксе в хронологическом порядке, сначала тех кто уже давно закончил карьеру (некоторые уже покинули этот мир) и дальше по списку. Лучше в год 1мужчина +1женщина, не больше.
+2
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+2
Ответ Vicing Charlsson
Странный выбор, без хронологического порядка. Надо было начинать с 50х - 60х и дальше. Но по правилам решили почему-то начать только с 90х. Ну ладно начали с 90х, Форсберг и Пуаре (выступали в 90х - 00х) это легенды, одни из лучших в истории биатлона, заслужили. А каким боком Соукалова тут раньше Нойнер, Туры Бергер и остальных, которые закончили карьеру раньше?
Всё просто: IBU заседает сейчас в Чехии, где проходит ЧМ. Стандартная практика - привлекать местных. Если бы ЧМ был, например, в Финляндии, вместо Соукаловой сегодня включили бы Мякяряйнен. Не сомневаюсь, что проведут церемонию с максимальным привлечением публики, ТВ, рекламщиков.
+2
0
+2
Лет за 5 они включат в списки всех великих биатлонистов, коих не так уж и много, а потом что? Скатятся к тому, что начнут включать всех подряд, кто хотя бы на подиум заскочил?
+2
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+1
Зал астматиков и допингистов
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Ответ Hardy
Бьорндален, Форсберг, Пуаре, Фишер, Вильхельм и Соукалова в фильме "Какого черта здесь делает Соукалова?!"
За её нерукопожатие ( помните, на одном из награждений?) Бессербергу 😁
+3
-2
+1
А причем тут игрок Лейпцига?
+1
-1
0
Ответ Vicing Charlsson
Вот именно. А надо было как в боксе в хронологическом порядке, сначала тех кто уже давно закончил карьеру (некоторые уже покинули этот мир) и дальше по списку. Лучше в год 1мужчина +1женщина, не больше.
Очерёдность, как мне кажется, не так важна, как вообще сам смысл заводить такой Зал славы в виде спорта, в котором по-настоящему великих представителей не так уж и много. Заранее понятно, что они закончатся очень быстро и придётся включать всех подряд. Что уж говорить про этот Зал славы, если даже в Зале славы рок-н-рола начали за здравие, а закончили Эминемом, Нотариусом Бигом и Тупаком Шакуром. Большие рокеры, однако.
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Ответ Голос Губерниева
Очерёдность, как мне кажется, не так важна, как вообще сам смысл заводить такой Зал славы в виде спорта, в котором по-настоящему великих представителей не так уж и много. Заранее понятно, что они закончатся очень быстро и придётся включать всех подряд. Что уж говорить про этот Зал славы, если даже в Зале славы рок-н-рола начали за здравие, а закончили Эминемом, Нотариусом Бигом и Тупаком Шакуром. Большие рокеры, однако.
За счёт рок - н-ролла не знал 😂. А что касается биатлона, вы правы на все 100%, кандидатов на зал славы очень мало, скоро список закончится, дальше если только всех подряд.
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Ответ leda53
Всё просто: IBU заседает сейчас в Чехии, где проходит ЧМ. Стандартная практика - привлекать местных. Если бы ЧМ был, например, в Финляндии, вместо Соукаловой сегодня включили бы Мякяряйнен. Не сомневаюсь, что проведут церемонию с максимальным привлечением публики, ТВ, рекламщиков.
Так и есть, другой логики нет включить Соукалову раньше ветеранов.
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