Глава пресс-службы СБР о Зале славы IBU: «В ближайшие годы имена наших ветеранов там не появятся. Дело в критериях попадания»
Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о критериях для включения в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).
«Насчет Зала славы IBU, который виртуально открылся на днях. В ближайшие годы там имена наших ветеранов не появятся. Дело в критериях попадания, они обсуждались еще летом. Должен быть выполнен каждый из трех:
1. Как минимум одна победа в общем зачете Кубка мира;
2. Как минимум одно золото чемпионата мира в индивидуальной дисциплине;
3. Как минимум одна медаль любой пробы на Олимпийских играх в индивидуальной дисциплине.
К началу ЧМ-2023 в Оберхофе критериям соответствовали всего 22 человека из восьми стран – 14 женщин и 8 мужчин.
Женщины: Мартина Бек (Глагов), Лаура Дальмайер, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Кати Вильхельм (все – Германия), Тура Бергер, Лив-Грете Пуаре, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн (все – Норвегия), Дарья Домрачева (Беларусь), Габриэла Коукалова (Чехия), Анн Бриан (Франция), Доротея Вирер (Италия), Магдалена Форсберг (Швеция).
Мужчины: Уле Эйнар Бьерндален, Йоханнес Бо, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен (все – Норвегия), Мартен Фуркад, Рафаэль Пуаре (оба – Франция), Свен Фишер и Михаэль Грайс (оба – Германия).
Если IBU будут ежегодно вводить в Зал славы по четыре человека как сейчас, этого «золотого запаса» едва хватит на 5,5 лет, потом так или иначе придется расширять критерии. Можно растянуть удовольствие и вводить по паре человек в год. Либо надеяться на то, что подходящие номинанты начнут появляться чаще.
Насколько оправдан такой узкий порог входа? Вопрос дискуссионный. Мне ближе подход Международной хоккейной федерации, которая отмечает достойных в масштабах хоккея отдельно взятой страны. Поэтому в Зале славы ИИХФ представлены даже хоккейные «карлики» вроде Бельгии, Болгарии, Венгрии, Кореи, Нидерландов, Румынии, Японии…
А для элиты есть Triple Golden Club, куда могут попасть только обладатели Кубка Стэнли и золота ОИ и ЧМ. Этот Золотой клуб гораздо ближе к тому, что в IBU назвали Залом славы», – написал Аверьянов.
IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм
Кубок мира 1991г.
Серебро индивидуальная гонка Альбервиль-92
Золото индивидуальная гонка ЧМ-1990
Не считая всего остального.
- БХГ
- личное золото Олимпиады
- личное золото ЧМ.
Имеешь хотя бы два пункта - биатлонная легенда.
Ладно, бывают на КМ вечно вторые в эпоху великих, но хотя бы ограничиться личным золотом олимпиады и ЧМ и не стоит расширять.
Правда Тихонов тогда никак не попадёт )