Глава пресс-службы СБР о Зале славы IBU: «В ближайшие годы имена наших ветеранов там не появятся. Дело в критериях попадания»

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о критериях для включения в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).

«Насчет Зала славы IBU, который виртуально открылся на днях. В ближайшие годы там имена наших ветеранов не появятся. Дело в критериях попадания, они обсуждались еще летом. Должен быть выполнен каждый из трех:

1. Как минимум одна победа в общем зачете Кубка мира;

2. Как минимум одно золото чемпионата мира в индивидуальной дисциплине;

3. Как минимум одна медаль любой пробы на Олимпийских играх в индивидуальной дисциплине.

К началу ЧМ-2023 в Оберхофе критериям соответствовали всего 22 человека из восьми стран – 14 женщин и 8 мужчин.

Женщины: Мартина Бек (Глагов), , Андреа Хенкель, , (все – Германия), , , , (все – Норвегия), (Беларусь), Габриэла Коукалова (Чехия), Анн Бриан (Франция), ( ), Магдалена Форсберг (Швеция).

Мужчины: Уле Эйнар Бьерндален, , , Эмиль Хегле Свенсен (все – Норвегия), , (оба – Франция), и (оба – Германия).

Если IBU будут ежегодно вводить в Зал славы по четыре человека как сейчас, этого «золотого запаса» едва хватит на 5,5 лет, потом так или иначе придется расширять критерии. Можно растянуть удовольствие и вводить по паре человек в год. Либо надеяться на то, что подходящие номинанты начнут появляться чаще.

Насколько оправдан такой узкий порог входа? Вопрос дискуссионный. Мне ближе подход Международной хоккейной федерации, которая отмечает достойных в масштабах хоккея отдельно взятой страны. Поэтому в Зале славы ИИХФ представлены даже хоккейные «карлики» вроде Бельгии, Болгарии, Венгрии, Кореи, Нидерландов, Румынии, Японии…

А для элиты есть Triple Golden Club, куда могут попасть только обладатели Кубка Стэнли и золота ОИ и ЧМ. Этот Золотой клуб гораздо ближе к тому, что в IBU назвали Залом славы», – написал Аверьянов.

IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм