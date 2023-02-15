Глава пресс-службы СБР о Зале славы IBU: «В ближайшие годы имена наших ветеранов там не появятся. Дело в критериях попадания»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России IBU сборная СССР Сергей Аверьянов Зал славы Биатлон

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о критериях для включения в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU). 

«Насчет Зала славы IBU, который виртуально открылся на днях. В ближайшие годы там имена наших ветеранов не появятся. Дело в критериях попадания, они обсуждались еще летом. Должен быть выполнен каждый из трех:

1. Как минимум одна победа в общем зачете Кубка мира;

2. Как минимум одно золото чемпионата мира в индивидуальной дисциплине;

3. Как минимум одна медаль любой пробы на Олимпийских играх в индивидуальной дисциплине.

К началу ЧМ-2023 в Оберхофе критериям соответствовали всего 22 человека из восьми стран – 14 женщин и 8 мужчин.

Женщины: Мартина Бек (Глагов), Лаура Дальмайер, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Кати Вильхельм (все – Германия), Тура Бергер, Лив-Грете Пуаре, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн (все – Норвегия), Дарья Домрачева (Беларусь), Габриэла Коукалова (Чехия), Анн Бриан (Франция), Доротея Вирер (Италия), Магдалена Форсберг (Швеция).

Мужчины: Уле Эйнар Бьерндален, Йоханнес Бо, Тарьей Бо, Эмиль Хегле Свенсен (все – Норвегия), Мартен Фуркад, Рафаэль Пуаре (оба – Франция), Свен Фишер и Михаэль Грайс (оба – Германия).

Если IBU будут ежегодно вводить в Зал славы по четыре человека как сейчас, этого «золотого запаса» едва хватит на 5,5 лет, потом так или иначе придется расширять критерии. Можно растянуть удовольствие и вводить по паре человек в год. Либо надеяться на то, что подходящие номинанты начнут появляться чаще.

Насколько оправдан такой узкий порог входа? Вопрос дискуссионный. Мне ближе подход Международной хоккейной федерации, которая отмечает достойных в масштабах хоккея отдельно взятой страны. Поэтому в Зале славы ИИХФ представлены даже хоккейные «карлики» вроде Бельгии, Болгарии, Венгрии, Кореи, Нидерландов, Румынии, Японии…

А для элиты есть Triple Golden Club, куда могут попасть только обладатели Кубка Стэнли и золота ОИ и ЧМ. Этот Золотой клуб гораздо ближе к тому, что в IBU назвали Залом славы», – написал Аверьянов. 

IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм

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16 комментариев

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Alex1104
Светлана Печерская (Давыдова):
Кубок мира 1991г.
Серебро индивидуальная гонка Альбервиль-92
Золото индивидуальная гонка ЧМ-1990

Не считая всего остального.
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Graziano
С победой в общем зачете они погорячились. Выиграть в эпоху Бьордалена и Фуркада кубок мира это странный критерий. Местро в тройке в общем зачете будет справедливее.
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Бобынин
Ответ Валентин и ыч
Что-то не понял, а биатлон только со второй половины 90-х начался? Все, что до этого было - оно типа лыжные гонки с винтовками?!
Ну фактически да.
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Валентин и ыч
Что-то не понял, а биатлон только со второй половины 90-х начался? Все, что до этого было - оно типа лыжные гонки с винтовками?!
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Graziano
Ответ GLW
можно сделать свой зал славы, один из критереев должнен быть , как минимум один положительный допинг тест
Этого недостаточно. Нужно собрать бинго из допинга, поддержки СВО и хотя бы одного батла с Губерниевым
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encaro_one
Во. Возможно лучший мягкий вариант критериев - удовлетворять двум из трех пунктов:
- БХГ
- личное золото Олимпиады
- личное золото ЧМ.
Имеешь хотя бы два пункта - биатлонная легенда.
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hqmxzpkkhy
Теперь для русских только зал позора
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аллик
Ответ encaro_one
Логично бы и личное золото ОИ требовать в критериях, а не просто медаль.
ну так и взяли первых четверых с личным золотом ОИ
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sintenced
Ответ GLW
можно сделать свой зал славы, один из критереев должнен быть , как минимум один положительный допинг тест
И ложки соли!
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encaro_one
Ответ Aleksey Yashin
Там и так 22 человека только наскребли, что возможно скоро придется расширять критерии. Меня больше 1-й пункт смущает
Это зал славы , а не конвейер ...
Ладно, бывают на КМ вечно вторые в эпоху великих, но хотя бы ограничиться личным золотом олимпиады и ЧМ и не стоит расширять.
Правда Тихонов тогда никак не попадёт )
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верю_в_волшебство)
Чет Дизль, Кайса и Байи полегендарнее парочки норвержек кажутся...
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Aleksey Yashin
Ответ encaro_one
Логично бы и личное золото ОИ требовать в критериях, а не просто медаль.
Там и так 22 человека только наскребли, что возможно скоро придется расширять критерии. Меня больше 1-й пункт смущает
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Viks
Логичнее было бы начать с владельцев личного золота на олимпиаде, а потом уже расширять критерии.
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BeastI666I
Комментарий удален
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Ебздрогыч
А зачем расширять критерии? На то он и зал Славы, чтобы в нем были самые заслуженные, избранные спортсмены, а не кто попало
+16
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+15
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GLW
можно сделать свой зал славы, один из критереев должнен быть , как минимум один положительный допинг тест
+17
-6
+11
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encaro_one
Логично бы и личное золото ОИ требовать в критериях, а не просто медаль.
+6
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