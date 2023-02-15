Мелихов о первых членах Зала славы: «Вопросов много. Как так: без людей, кто начинал славу биатлону, публиковать список?»

Теги Александр Тихонов сборная России IBU Вадим Мелихов сборная СССР Матч ТВ Зал славы Биатлон

Почетный вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов прокомментировал выбор первых членов Зала славы биатлона. 

«Как такового положения по включению в Зал славы нет. Почему нет первых олимпийских чемпионов и чемпионов мира по биатлону, не только наших, но и норвежцев, финнов, немцев? Биатлон начался не в XXI веке.

Нужно понимать критерии. Вот выбирали лучшего биатлониста прошлого века, долго спорили, кто — Тихонов или Ульрих, в итоге отдали Тихонову. Никто в мире не приносил больше славы биатлону, чем советские и российские спортсмены.

Это просто решение исполкома, я даже не знаю, где оно утверждалось. Вопросов много. Как так: без первых людей, кто начинал славу биатлону, публиковать список? Не вспоминать того же олимпийского чемпиона Меланина, норвежцев? С них все начиналось, они создавали историю биатлона.

И вдруг имена взяли из середины истории биатлона. Они сейчас пожинают плоды прошлых поколений, кто создавал славу биатлона. По сравнению с другими международными федерациями это выглядит несерьезно», — сказал Мелихов. 

IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм

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3 комментария

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Vicing Charlsson
За счёт чемпионов из 50х-80х согласен. Но в выборе Тихонов - Ульрих, Ульрих лучше во всём, он первый биатлонист выигравший всё, БХГ, личное золото ОИ, личное золото ЧМ. Тихонов обычный эстафетчик, без личного золота ОИ и БХГ. Его выбрали лучшим когда он был вице президентом IBU, его же подчинённые. К тому же политика, среди избирателей много было пророссийских представителей стран СНГ и восточной Европы его друзья и товарищи со времен Союза. Это например если сейчас выбирать условно лучшего фигуриста, кандидаты Россиянин и Американец. Кто выиграет? Конечно Американец, за него проголосует весь коллективный Запад, за Россиянина пару стран СНГ и Азии, и всё.
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encaro_one
> Вот выбирали лучшего биатлониста прошлого века, долго спорили

В каком документе IBU это можно обнаружить?

Когда-то тыкал по теме, пытаясь найти, но нашел лишь то, что МОК в 1999 наградил лучших атлетов века, куда россияне не попали, и в 2000 году представители МОК устроили попойку в Москве, где вручили отечественным звездам
https://www.sport-express.ru/newspaper/2000-04-08/9_7/
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Huereka
ой и нашелся следующий с своими советами... :)
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