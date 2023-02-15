Мелихов о первых членах Зала славы: «Вопросов много. Как так: без людей, кто начинал славу биатлону, публиковать список?»
Почетный вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) Вадим Мелихов прокомментировал выбор первых членов Зала славы биатлона.
«Как такового положения по включению в Зал славы нет. Почему нет первых олимпийских чемпионов и чемпионов мира по биатлону, не только наших, но и норвежцев, финнов, немцев? Биатлон начался не в XXI веке.
Нужно понимать критерии. Вот выбирали лучшего биатлониста прошлого века, долго спорили, кто — Тихонов или Ульрих, в итоге отдали Тихонову. Никто в мире не приносил больше славы биатлону, чем советские и российские спортсмены.
Это просто решение исполкома, я даже не знаю, где оно утверждалось. Вопросов много. Как так: без первых людей, кто начинал славу биатлону, публиковать список? Не вспоминать того же олимпийского чемпиона Меланина, норвежцев? С них все начиналось, они создавали историю биатлона.
И вдруг имена взяли из середины истории биатлона. Они сейчас пожинают плоды прошлых поколений, кто создавал славу биатлона. По сравнению с другими международными федерациями это выглядит несерьезно», — сказал Мелихов.
IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм
В каком документе IBU это можно обнаружить?
Когда-то тыкал по теме, пытаясь найти, но нашел лишь то, что МОК в 1999 наградил лучших атлетов века, куда россияне не попали, и в 2000 году представители МОК устроили попойку в Москве, где вручили отечественным звездам
https://www.sport-express.ru/newspaper/2000-04-08/9_7/