Мелихов о первых членах Зала славы: «Вопросов много. Как так: без людей, кто начинал славу биатлону, публиковать список?»

Почетный вице‑президент Союза биатлонистов России ( ) Вадим Мелихов прокомментировал выбор первых членов Зала славы биатлона.

«Как такового положения по включению в Зал славы нет. Почему нет первых олимпийских чемпионов и чемпионов мира по биатлону, не только наших, но и норвежцев, финнов, немцев? Биатлон начался не в XXI веке.

Нужно понимать критерии. Вот выбирали лучшего биатлониста прошлого века, долго спорили, кто — или , в итоге отдали Тихонову. Никто в мире не приносил больше славы биатлону, чем советские и российские спортсмены.

Это просто решение исполкома, я даже не знаю, где оно утверждалось. Вопросов много. Как так: без первых людей, кто начинал славу биатлону, публиковать список? Не вспоминать того же олимпийского чемпиона Меланина, норвежцев? С них все начиналось, они создавали историю биатлона.

И вдруг имена взяли из середины истории биатлона. Они сейчас пожинают плоды прошлых поколений, кто создавал славу биатлона. По сравнению с другими международными федерациями это выглядит несерьезно», — сказал Мелихов.

IBU объявил о создании зала славы биатлона: в него включили Бьорндалена, Фишера, Хенкель и Вильхельм