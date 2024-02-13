Дмитрий Васильев: «Пока МОК и WADA не отменят терапевтические исключения, спорт продолжит деградировать. Будет первенство Норвегии, Швеции, Германии»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии МОК WADA Дмитрий Васильев Биатлон

Васильев заявил, что норвежские биатлонисты «показывают пример мошенничества».

11 февраля норвежцы заняли первые пять мест в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место. 

– Не получилось ли так, что Кубок мира превратился в «чемпионат своего двора»?

– К этому все и идет. Скоро они вообще все десять мест будут занимать. Когда под видом болезней им будет разрешено использовать анаболические стероиды, да и вообще все запрещенные препараты.

Они уже показывают пример мошенничества. Пока МОК и WADA не отменят терапевтические исключения, спорт продолжит деградировать и будет первенство Норвегии, Швеции, Германии.

Спорт благополучно уничтожается МОК, Томасом Бахом и WADA. Все к этому идет, я говорю об этом много лет, но к сожалению, ничего не меняется. Мы будем констатировать закат олимпийского движения и спорта в целом.

– Вы, наверное, слышали про идею создания «Усовершенствованных игр», где можно будет принимать допинг?

– Представьте себе, что какой-то умник предложит: давайте не будем бороться с наркотиками! Разрешим их использовать всем тогда, когда они захотят, пусть люди погибают.

То же самое и со спортом. Люди в погоне за деньгами просто будут умирать. Если кто-то реализует этот безумный проект – это катастрофа. Их можно будет назвать «Игры смерти», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев

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17 комментариев
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Ну ну, расскажите это тренерскому штабу Валиевой, напичкавшей её аж 60-ю препаратами за два года. В том числе и теми, которые по терапевтическим исключениям..
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+16
Только в январе РУСАДА одобрила 5 ТИ российским спортсменам https://www.sports.ru/athletics/1115830792-rusada-v-yanvare-odobrilo-pyat-zaprosov-na-terapevticheskie-isklyuchen.html Васильев согласен нести ответственность если без их приёма со спортсменами что-то произойдёт на соревнованиях, или во время тренировок?
+13
-1
+12
Российские спортсмены точно так же получали ТИ. Только и эти им не помогало доминировать на соревнованиях.
Может быть, дело в чем-то еще? Таланте, методиках, оборудовании? Нет, только злостная русофобия дает им силы побеждать
+16
-5
+11
Точнее надо быть в формулировках, надо говорить, что рос.спорт деградирует всё более опережающими темпами.
+8
-1
+7
Ответ Георгий Рыженков
Ну ну, расскажите это тренерскому штабу Валиевой, напичкавшей её аж 60-ю препаратами за два года. В том числе и теми, которые по терапевтическим исключениям..
Это другое! Ты не понимаешь! Это православные терапевтические исключения! А у клятого Запада богопротивные!
+9
-2
+7
Там чемпионат своего двора, у нас тоже чемпионат, нашего двора. В чем трудности? Поливание грязью и овном не работает. Ну нельзя же быть таким тупым, Васильев. Какие предложения по сути?
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+3
Редакция, он что, у вас в редакторской живет?
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Так радуйся, что нас выгнали из этого зла и не клянчи, чтобы вернули обратно?
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Ответ Алексей Гаврилов
Комментарий скрыт
ТИ получают все одинаково, а сравнивать их лыжи с нашими и статистика не нужна, потому что до сих пор на их лыжах Большунов катается.
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Ответ Георгий Рыженков
Ну ну, расскажите это тренерскому штабу Валиевой, напичкавшей её аж 60-ю препаратами за два года. В том числе и теми, которые по терапевтическим исключениям..
Это другое.
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он, конечно, может это подтвердить документально? именно от него постоянно идут эти позывы к "справедливости", при том, что у самих хватает пойманных, Ярошенко, Юрьева, Логинов и пр. бойцы, а случай с 15-летней Валиевой?
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А кто и что мешает другим брать ТИ
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Васильева опохмелили? Давно его не было что-то.
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козлино
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