Дмитрий Васильев: «Пока МОК и WADA не отменят терапевтические исключения, спорт продолжит деградировать. Будет первенство Норвегии, Швеции, Германии»

Васильев заявил, что норвежские биатлонисты «показывают пример мошенничества».

11 февраля норвежцы заняли первые пять мест в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место.

– Не получилось ли так, что мира превратился в «чемпионат своего двора»?

– К этому все и идет. Скоро они вообще все десять мест будут занимать. Когда под видом болезней им будет разрешено использовать анаболические стероиды, да и вообще все запрещенные препараты.

Они уже показывают пример мошенничества. Пока МОК и WADA не отменят терапевтические исключения, спорт продолжит деградировать и будет первенство Норвегии, Швеции, Германии.

Спорт благополучно уничтожается МОК, Томасом Бахом и WADA. Все к этому идет, я говорю об этом много лет, но к сожалению, ничего не меняется. Мы будем констатировать закат олимпийского движения и спорта в целом.

– Вы, наверное, слышали про идею создания «Усовершенствованных игр», где можно будет принимать допинг?

– Представьте себе, что какой-то умник предложит: давайте не будем бороться с наркотиками! Разрешим их использовать всем тогда, когда они захотят, пусть люди погибают.

То же самое и со спортом. Люди в погоне за деньгами просто будут умирать. Если кто-то реализует этот безумный проект – это катастрофа. Их можно будет назвать «Игры смерти», – сказал двукратный олимпийский чемпион .