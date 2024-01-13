Кубок мира. Дале-Шевдал показал лучший ход, Кристиансен уступил 9,7 секунды, Йоханнес Бо – 41,6, у Штрелова быстрейшая стрельба

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Швейцарии сборная США Тимофей Лапшин Тарьей Бо сборная Канады сборная Южной Кореи спринт Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Филипп Хорн Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Юстус Штрелов Мартин Понсилуома Филипп Наврат Йоханнес Дале-Шевдал Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Эрик Перро Рупольдинг Адам Раннелс Кэмпбелл Райт Доминик Унтервегер Биатлон

Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший ход в спринте на Кубке мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 20.26,2

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 9,7

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,8

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 24,3

5. Филипп Хорн (Германия) – 26,5

6. Эрик Перро (Франция) – 32,3

7. Филипп Наврат (Германия) – 33,6

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 37,8

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 41,6

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0

11. Юстус Штрелов (Германия) – 44,9

12. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,5

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 41,4 (1)

2-3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 43,5 (2)

2-3. Доминик Унтервегер (Австрия) – 43,5 (2)

3. Симон Эдер (Австрия) – 44,8 (2)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,4 (1)

6-7. Кэмпбелл Райт (США) – 47,0 (1)

6-7. Адам Раннелс (Канада) – 47,0 (1)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,1 (2)...

12. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,8...

44. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,6 (1)...

46. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,9 (0)...

87. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.04,0 (0)

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий