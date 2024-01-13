Кубок мира. Дале-Шевдал показал лучший ход, Кристиансен уступил 9,7 секунды, Йоханнес Бо – 41,6, у Штрелова быстрейшая стрельба

Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший ход в спринте на Кубке мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 20.26,2

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 9,7

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,8

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 24,3

5. Филипп Хорн (Германия) – 26,5

6. Эрик Перро (Франция) – 32,3

7. Филипп Наврат (Германия) – 33,6

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 37,8

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 41,6

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0

11. Юстус Штрелов (Германия) – 44,9

12. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,5

Скорострельность

1. Юстус Штрелов (Германия) – 41,4 (1)

2-3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 43,5 (2)

2-3. Доминик Унтервегер (Австрия) – 43,5 (2)

3. Симон Эдер (Австрия) – 44,8 (2)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,4 (1)

6-7. Кэмпбелл Райт (США) – 47,0 (1)

6-7. Адам Раннелс (Канада) – 47,0 (1)

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,1 (2)...

12. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,8...

44. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,6 (1)...

46. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,9 (0)...

87. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.04,0 (0)