Кубок мира. Дале-Шевдал показал лучший ход, Кристиансен уступил 9,7 секунды, Йоханнес Бо – 41,6, у Штрелова быстрейшая стрельба
Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший ход в спринте на Кубке мира в Рупольдинге.
Кубок мира по биатлону-2023/24
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 20.26,2
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 9,7
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,8
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 24,3
5. Филипп Хорн (Германия) – 26,5
6. Эрик Перро (Франция) – 32,3
7. Филипп Наврат (Германия) – 33,6
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 37,8
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 41,6
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 42,0
11. Юстус Штрелов (Германия) – 44,9
12. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,5
Скорострельность
1. Юстус Штрелов (Германия) – 41,4 (1)
2-3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 43,5 (2)
2-3. Доминик Унтервегер (Австрия) – 43,5 (2)
3. Симон Эдер (Австрия) – 44,8 (2)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,4 (1)
6-7. Кэмпбелл Райт (США) – 47,0 (1)
6-7. Адам Раннелс (Канада) – 47,0 (1)
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,1 (2)...
12. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,8...
44. Йоханнес Бо (Норвегия) – 54,6 (1)...
46. Тарьей Бо (Норвегия) – 54,9 (0)...
87. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.04,0 (0)