Стадион в Нове-Место временно закрыли из-за повреждений трассы за два дня до старта ЧМ по биатлону
Стадион в Нове-Место временно закрыли за два дня до старта ЧМ по биатлону.
Информацию подтвердил рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар. Решение об этом принято 5 февраля на фоне плохих погодных условий.
Трасса, на которой с 7 по 18 февраля пройдут гонки чемпионата мира, пострадала из-за сильных дождя и ветра. Как отмечает NTB, на арене можно увидеть грязный снег и упавшие баннеры, при этом ситуация с ее подготовкой осложняется плюсовой температурой.
В данный момент спортсменам запрещены тренировки на стадионе.
тем более, погода действительно зимняя будет на этот период
Ща погуглил погоду в Ново-Место и там днём будет до +16 😱
Фигасе у них там ЗИМНИЕ старты)
смотрю в биатлоне как в лыжах, проведем чемпионат по водному бегу по лужам с палками