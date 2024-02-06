Стадион в Нове-Место временно закрыли из-за повреждений трассы за два дня до старта ЧМ по биатлону

Теги Чемпионат мира по биатлону Борут Нунар стадион Нове Место Нове Место Биатлон

Стадион в Нове-Место временно закрыли за два дня до старта ЧМ по биатлону.

Информацию подтвердил рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар. Решение об этом принято 5 февраля на фоне плохих погодных условий. 

Трасса, на которой с 7 по 18 февраля пройдут гонки чемпионата мира, пострадала из-за сильных дождя и ветра. Как отмечает NTB, на арене можно увидеть грязный снег и упавшие баннеры, при этом ситуация с ее подготовкой осложняется плюсовой температурой.

В данный момент спортсменам запрещены тренировки на стадионе.

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24 комментария
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есть хорошая трасса под Тюменью, почему бы там не провести?

тем более, погода действительно зимняя будет на этот период
+22
-10
+12
Ответ Lacrosse-style goal
Ну ждём от Губерний, Васильевых и т.д обсуждений и отмечаний по типу "у соседа корова сдохла" и "а вот если бы у нас проводили, мы бы там того и этого...горы свернули"
Так так и есть, в чем проблема то?
+11
-3
+8
Ответ StillInTheGame
есть хорошая трасса под Тюменью, почему бы там не провести? тем более, погода действительно зимняя будет на этот период
Да и на Новой Земле сейчас погода зимняя - почему бы там не провести масстарты - тем более спортивная общественность считает, что не надо ограничиваться старыми уже всем надоевшими трассами☝️
+10
-6
+4
Главное чтобы не пришлось искать новое место))
+3
0
+3
Ответ Orion_17
Трасса, на которой с 7 по 18 февраля пройдут гонки чемпионата мира, пострадала из-за сильных дождя и ветра. Как отмечает NTB, на арене можно увидеть грязный снег и упавшие баннеры, при этом ситуация с ее подготовкой осложняется плюсовой температурой смотрю в биатлоне как в лыжах, проведем чемпионат по водному бегу по лужам с палками
Так как я лыжи и биатлон не смотрю (хотя раньше смотрел), то по новостям складывается картинка что в Европе есть какой-то отдельный чемпионат мира по "проведению зимних соревнований в тех местностях которые под это не подходят"))
Ща погуглил погоду в Ново-Место и там днём будет до +16 😱
Фигасе у них там ЗИМНИЕ старты)
+4
-1
+3
Обама постарался, наверняка ещё и насрал на стрельбище. Так, стоп...
+7
-5
+2
Петров и Баширов своё дело туго знают.
+2
0
+2
все на спартакиаду
+2
0
+2
Ответ Kvik75
хаха
Сомневаетесь❓почитайте высказывания членов межведомственной комиссии по взаимодействию с негосударственными организациями Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта☝️
+2
0
+2
Приезжайте к нам! )
+6
-5
+1
Трасса, на которой с 7 по 18 февраля пройдут гонки чемпионата мира, пострадала из-за сильных дождя и ветра. Как отмечает NTB, на арене можно увидеть грязный снег и упавшие баннеры, при этом ситуация с ее подготовкой осложняется плюсовой температурой

смотрю в биатлоне как в лыжах, проведем чемпионат по водному бегу по лужам с палками
+2
-1
+1
Ответ штрафной круг
все на спартакиаду
Дельная мысль) как там Uma2rman пели: "...мы из России - народ простой, я тебе сразу скажу здорОво!..." Это я к тому, что русские народ добрый и незлопамятный. Кто к нам без камня за пазухой - милости просим...
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Так как я лыжи и биатлон не смотрю (хотя раньше смотрел), то по новостям складывается картинка что в Европе есть какой-то отдельный чемпионат мира по "проведению зимних соревнований в тех местностях которые под это не подходят")) Ща погуглил погоду в Ново-Место и там днём будет до +16 😱 Фигасе у них там ЗИМНИЕ старты)
Ну так в Европе большинство мест с таким климатом. В горах и в Скандинавии всего несколько стадионов подходящего уровня, не могут же там все этапы проводить. И так Эстерсунд в ноябре занимает место, Лахти и Холменколлен - в марте, в других местах в это время вообще нереально что-то делать.
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Так как я лыжи и биатлон не смотрю (хотя раньше смотрел), то по новостям складывается картинка что в Европе есть какой-то отдельный чемпионат мира по "проведению зимних соревнований в тех местностях которые под это не подходят")) Ща погуглил погоду в Ново-Место и там днём будет до +16 😱 Фигасе у них там ЗИМНИЕ старты)
ну деньги девать некуда)
0
0
0
Ответ StillInTheGame
есть хорошая трасса под Тюменью, почему бы там не провести? тем более, погода действительно зимняя будет на этот период
Ее отдали под танковый биатлон, увы
+1
-1
0
Ответ Геннадий Тимченко
Да и на Новой Земле сейчас погода зимняя - почему бы там не провести масстарты - тем более спортивная общественность считает, что не надо ограничиваться старыми уже всем надоевшими трассами☝️
хаха
+2
-2
0
Опять ,, проклятый Русский,, навредили 🤣🤣
0
0
0
У нас тоже дождь ( гололёд(
0
0
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А что такого в грязном снеге? Главное не жёлтый.
0
0
0
Можно перенести на Шпицберген.
0
0
0
Ну ждём от Губерний, Васильевых и т.д обсуждений и отмечаний по типу "у соседа корова сдохла" и "а вот если бы у нас проводили, мы бы там того и этого...горы свернули"
+10
-10
0
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