Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2024 в Нове Место
С 7 по 18 февраля в Нове Место пройдет чемпионат мира по биатлону-2024.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове Место, Чехия
Расписание трансляций
7 февраля, среда
Смешанная эстафета
19:20
9 февраля, пятница
Спринт, женщины
19:20
10 февраля, суббота
Спринт, мужчины
19:05
11 февраля, воскресенье
Гонка преследования, женщины
16:30
Гонка преследования, мужчины
19:05
13 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, женщины
19:10
14 февраля, среда
Индивидуальная гонка, мужчины
19:20
15 февраля, четверг
Сингл-микст
20:00
17 февраля, суббота
Эстафета, женщины
15:45
Эстафета, мужчины
18:30
18 февраля, воскресенье
Масс-старт, женщины
16:15
Масс-старт, мужчины
18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.