Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2024 в Нове Место

Теги телевидение Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону Нове Место Биатлон

С 7 по 18 февраля в Нове Место пройдет чемпионат мира по биатлону-2024.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове Место, Чехия

Расписание трансляций

7 февраля, среда

Смешанная эстафета

19:20

9 февраля, пятница

Спринт, женщины

19:20

10 февраля, суббота

Спринт, мужчины

19:05

11 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины

16:30

Гонка преследования, мужчины

19:05

13 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, женщины

19:10

14 февраля, среда

Индивидуальная гонка, мужчины

19:20

15 февраля, четверг

Сингл-микст

20:00

17 февраля, суббота

Эстафета, женщины

15:45

Эстафета, мужчины

18:30

18 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины

16:15

Масс-старт, мужчины

18:30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2023/24

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