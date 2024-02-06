Зайцева о словах мэра Тронхейма: «Ничего нового, цирк продолжается. Действуют не по своей воле и следуют указаниям другого государства – США»

Теги Ольга Зайцева чемпионат мира Политика Биатлон

Ольга Зайцева назвала Норвегию «несамостоятельным государством».

Норвежский Тронхейм примет чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2025 году. Мэр этого города Кент Ранум выступил против допуска российских спортсменов. 

– Какая была у них позиция, такая и осталась. Что он ее заново озвучивает? Все понятно, что не допустят они нас. Тут ничего нового, цирк продолжается.

Мы давно поняли, что нас никуда не пускают. Понятно, что все они нарушают Олимпийскую хартию, все олимпийские принципы. Это все и будет продолжаться, пока люди там, в Европе, не опомнятся, пока не поднимут свои головы и не раскроют глаза.

Они пока действуют не по своей воле и следуют указаниям другого государства. Они же по сути подневольное государство. Они, в отличие от нас, государство несамостоятельное. Но пусть слушаются, подобно собачкам, своего хозяина.

– То есть они действуют по указанию США?

– Думаю, да. Конечно. Они сами, что ли, все это придумывают? Вот почему-то спортсменов из Израиля приглашают. Все это двойные стандарты, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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