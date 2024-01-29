Экс-глава Союза биатлонистов Норвегии рассказал о возможном подкупе голосов при выборе Тюмени хозяйкой ЧМ-2021

Теги Сергей Кущенко Союз биатлонистов России IBU Андерс Бессеберг Союз биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик Ракель Раунтун Биатлон

В Норвегии рассказали о возможном подкупе при выборе Тюмени хозяйкой ЧМ-2021.

Об этом пишет TV2 после очередных слушаний по делу экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, обвиняемого в коррупции. Сейчас в суде обсуждался эпизод из 2016 года, когда Тюмень выбрали местом проведения чемпионата мира-2021 (позже турнир был перенесен в Словению из-за антидопинговых санкций).

Согласно показаниям экс-главы Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика, о попытках подкупа на выборах сообщал представитель Бразилии, который якобы отклонил денежное предложение за голос в пользу российского города.

Также Шлоквик упомянул о разговоре с зятем Бессеберга – Хансом Петером Ольсеном, – который видел, как делегатам нескольких стран передавались конверты. При этом сам Ольсен, работавший на турнирах IBU в качестве судьи, позже уточнил, что о предназначении этих конвертов ему не известно.

По словам экс-генсекратаря Союза биатлонистов Норвегии Ракель Раунтун, у самого Бессеберга в тот период планировался отпуск: «Он рассказывал, что его пару раз забирали на частном самолете, чтобы отвезти в отпуск вместе с женой».

Бессеберг опроверг эти слова: «Либо Ракель неправильно поняла меня, либо я плохо выразился – мне больше нечего сказать. Это не тот случай, когда меня, жену, внуков или кого-либо еще из членов семьи возили в отпуск самолетом».

При этом Бессеберг отметил, что отказался от поездки частным самолетом по приглашению Сергея Кущенко (с 2009 по 2014 год был исполнительным директором Союза биатлонистов России) на баскетбольный турнир в Париже.

«Он настроен безумно пророссийски, мне страшно». Всплыла прослушка Бессеберга: он не хотел забирать у нас турниры

 

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4 комментария
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Что скажет Васильев?
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шикарный день!) я еще по комментам о валиевой не отошел, а тут вона как- свежее событие!) хватит ли наших депутатов, экспертов, тренеров и прочих причастных и на него
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Надо было норгам отдать! А лучше сразу медали повесить и не тратиться на проституток для Бессеберга!
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