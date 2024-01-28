Малышко о завершении карьеры: «После пандемии я четко понимал, что в сборную не попаду. А бегать в 36 лет на Кубках России смысла не было»

Дмитрий Малышко рассказал, почему принял решение уйти из спорта.

Малышко не выступал на соревнованиях с 2019 года, но ранее не объявлял, что завершил карьеру.

«После пандемии я четко понимал, что в сборную не попаду, а бегать в 36 лет на Кубках России смысла не было.

Кроме того, у команды Драчева был ориентир на омоложение команды, и начинало надоедать, что к тебе относятся скептически. Постоянно что-то кому-то доказывать смысла не было, молодые сто процентов были в приоритете, что в определенном смысле объяснимо.

После десяти лет я уже нормально на это смотрел и решение сменить род деятельности принял спокойно.

Во время коронавируса никто не понимал, чего ждать. Еще летом я не понимал, точно ли закончил карьеру. Так время для официального заявления о завершении карьеры ушло, смысла говорить об этом во время сезона уже не было.

Яркого завершения не получилось», – сказал призер чемпионата мира-2019 по биатлону.