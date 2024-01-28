Малышко о завершении карьеры: «После пандемии я четко понимал, что в сборную не попаду. А бегать в 36 лет на Кубках России смысла не было»

Теги сборная России Владимир Драчев Кубок России Дмитрий Малышко Биатлон

Дмитрий Малышко рассказал, почему принял решение уйти из спорта.

Малышко не выступал на соревнованиях с 2019 года, но ранее не объявлял, что завершил карьеру.

«После пандемии я четко понимал, что в сборную не попаду, а бегать в 36 лет на Кубках России смысла не было.

Кроме того, у команды Драчева был ориентир на омоложение команды, и начинало надоедать, что к тебе относятся скептически. Постоянно что-то кому-то доказывать смысла не было, молодые сто процентов были в приоритете, что в определенном смысле объяснимо.

После десяти лет я уже нормально на это смотрел и решение сменить род деятельности принял спокойно.

Во время коронавируса никто не понимал, чего ждать. Еще летом я не понимал, точно ли закончил карьеру. Так время для официального заявления о завершении карьеры ушло, смысла говорить об этом во время сезона уже не было.

Яркого завершения не получилось», – сказал призер чемпионата мира-2019 по биатлону.

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1 комментарий
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Дима почти 5 лет сидел на зарплате лежа дома на боку.
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