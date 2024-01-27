Кира Дюжева удалила пост с пирсингом: «Не понимаю, почему людям есть дело до моего тела. Как пирсинг сосков влияет на мои результаты?»

Теги сборная России жен Кира Дюжева Биатлон

Биатлонистка Кира Дюжева ответила на критику из-за пирсинга.

Ранее спортсменка опубликовала рентгеновский снимок грудной клетки, на котором видны металлические украшения.

«В связи с данными обстоятельствами меня попросили удалить пост с пирсингом.

Можете говорить что угодно, но я действительно не понимаю, почему людям есть дело до моего тела. Да, я люблю свое тело. Я люблю украшать его. Люблю носить откровенные вещи. И что? Если я являюсь спортсменом, то это не значит, что я должна отказываться от того, что мне нравится.

Как пирсинг моих сосков влияет на мои результаты? Я всю жизнь выступаю нестабильно. Почему именно в этом сезоне люди начали связывать мои плохие результаты с пирсингом, макияжем и прочими не имеющими отношения к спорту вещами?

Я такой же человек, как и вы. Помимо моей работы у меня есть другая жизнь, которую я хочу проживать так, как хочется мне», – написала Дюжева в телеграм-канале.

На данный момент Дюжева занимает 15-е место в общем зачете Кубка Содружества и 32-е на Кубке России.

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4 комментария
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Кто эти люди, которые критикуют киру дюжеву за пирсинг в соске ?
+4
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+4
Ответ Фут.Боль
Кто такая Кира Дюжева,соски которой критикуют из-за пирсинга?
Не знаю, но у нее помимо пирсинга в соске есть свой телеграмм канал, с многочисленными подписчиками
+2
0
+2
Ну как, как? Положительно. Ну по крайней мере россияне так думают. А впрочем у вас пол российского пелотона неформалы. Одна с кольцом в носу. Другая с...
0
0
0
Ответ Рав. Зильберман
Кто эти люди, которые критикуют киру дюжеву за пирсинг в соске ?
Кто такая Кира Дюжева,соски которой критикуют из-за пирсинга?
+1
-1
0
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