Кира Дюжева удалила пост с пирсингом: «Не понимаю, почему людям есть дело до моего тела. Как пирсинг сосков влияет на мои результаты?»

Биатлонистка Кира Дюжева ответила на критику из-за пирсинга.

Ранее спортсменка опубликовала рентгеновский снимок грудной клетки, на котором видны металлические украшения.

«В связи с данными обстоятельствами меня попросили удалить пост с пирсингом.

Можете говорить что угодно, но я действительно не понимаю, почему людям есть дело до моего тела. Да, я люблю свое тело. Я люблю украшать его. Люблю носить откровенные вещи. И что? Если я являюсь спортсменом, то это не значит, что я должна отказываться от того, что мне нравится.

Как пирсинг моих сосков влияет на мои результаты? Я всю жизнь выступаю нестабильно. Почему именно в этом сезоне люди начали связывать мои плохие результаты с пирсингом, макияжем и прочими не имеющими отношения к спорту вещами?

Я такой же человек, как и вы. Помимо моей работы у меня есть другая жизнь, которую я хочу проживать так, как хочется мне», – написала Дюжева в телеграм-канале.

На данный момент Дюжева занимает 15-е место в общем зачете Кубка Содружества и 32-е на Кубке России.