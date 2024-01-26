Чемпионат Европы. Гонка преследования. Гигонна стартует первым, Ботн – 2-м, Фрей – 3-м, Расторгуев – 4-м, Сорум – 5-м

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27 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport, Okko.

Старт-лист

1. Антонин Гигонна (Франция)

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0:15

3. Исак Фрей (Норвегия) – 0:17

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 0:26

5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0:32

6. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 0:33

7. Матс Эвербю (Норвегия) – 0:36

8. Мартин Улдал (Норвегия) – 0:36

9. Даниэле Каппеллари (Италия) – 0:48

10. Мартин Невланн (Норвегия) – 0:49

11. Виктор Брандт (Швеция) – 0:50

12. Виталий Мандзын (Украина) – 0:51...

15. Эмильен Клод (Франция) – 1:01...

20. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1:18

21. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1:19...

26. Лукас Фрацшер (Германия) – 1:26

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье

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