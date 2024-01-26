Чемпионат Европы. Гонка преследования. Гигонна стартует первым, Ботн – 2-м, Фрей – 3-м, Расторгуев – 4-м, Сорум – 5-м
27 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат Европы по биатлону-2024
Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport, Okko.
Старт-лист
1. Антонин Гигонна (Франция)
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0:15
3. Исак Фрей (Норвегия) – 0:17
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 0:26
5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 0:32
6. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 0:33
7. Матс Эвербю (Норвегия) – 0:36
8. Мартин Улдал (Норвегия) – 0:36
9. Даниэле Каппеллари (Италия) – 0:48
10. Мартин Невланн (Норвегия) – 0:49
11. Виктор Брандт (Швеция) – 0:50
12. Виталий Мандзын (Украина) – 0:51...
15. Эмильен Клод (Франция) – 1:01...
20. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1:18
21. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1:19...
26. Лукас Фрацшер (Германия) – 1:26
Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье