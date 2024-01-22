Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье
С 24 по 28 января в словацком Брезно-Осрблье пройдет чемпионат Европы по биатлону.
Чемпионат Европы по биатлону-2024
Брезно-Осрблье, Словакия
Расписание трансляций
24 января, среда
Индивидуальная гонка, мужчины
12:30
Индивидуальная гонка, женщины
16:30
26 января, пятница
Спринт, мужчины
13:00
Спринт, женщины
16:30
27 января, суббота
Гонка преследования, мужчины
13:00
Гонка преследования, женщины
16:00
28 января, воскресенье
Смешанная эстафета
12:45
Сингл-микст
16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.