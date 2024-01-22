Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье

С 24 по 28 января в словацком Брезно-Осрблье пройдет чемпионат Европы по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Расписание трансляций

24 января, среда

Индивидуальная гонка, мужчины

12:30

Индивидуальная гонка, женщины

16:30

26 января, пятница

Спринт, мужчины

13:00

Спринт, женщины

16:30

27 января, суббота

Гонка преследования, мужчины

13:00

Гонка преследования, женщины

16:00

28 января, воскресенье

Смешанная эстафета

12:45

Сингл-микст

16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.