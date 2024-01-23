Чемпионат Европы. Нильссон, Мишлон, Лиен, Киркеэйде, Энодд, Андерссон пробегут индивидуальную гонку

Теги сборная Германии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен чемпионат Европы сборная Украины жен сборная Италии жен сборная Австрии жен сборная Молдовы жен сборная Эстонии жен индивидуальная гонка (жен) Йоханна Талихярм Дуня Здоуц Марион Визенсартер (Дайгентеш) Стина Нильссон Анна Кривонос Йоханна Скоттхайм Каролине Эрдал Эмили Калкенберг Юлиане Фрювирт Марте Крoкстад Юхансен Камиль Бене Алина Стремоус Йенни Энодд Кристина Оберталер Элла Халварссон Ноэми Ремонне Стефани Шерер Ида Лиен Осеан Мишлон Сара Андерссон Ханна Аухенталлер Сара Скаттоло Леа Ротшопф Мартина Трабукки Марен Киркеэйде Анаэлль Бонду Юлия Кинк Анна-Карин Хейденберг Эмили Шуманн Биатлон

24 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Чемпионат Европы по биатлону-2024

Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 16:30 по московскому времени.

Старт-лист

4. Стина Нильссон (Швеция)

6. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)

12. Ханна Аухенталлер (Италия)

14. Сара Андерссон (Швеция)

17. Алина Стремоус (Молдова)

23. Стефани Шерер (Германия)

27. Элла Халварссон (Швеция)

29. Анна Кривонос (Украина)

30. Юлиане Фрювирт (Германия)

32. Анаэлль Бонду (Франция)

34. Йоханна Скоттхайм (Швеция)

37. Сара Скаттоло (Италия)

39. Осеан Мишлон (Франция)

41. Кристина Оберталер (Австрия)

43. Ноэми Ремонне (Франция)

45. Леа Ротшопф (Австрия)

48. Марен Киркеэйде (Норвегия)

49. Йоханна Талихярм (Эстония)

51. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)

53. Ида Лиен (Норвегия)

63. Эмили Шуманн (Германия)

67. Юлия Кинк (Германия)

69. Дуня Здоуц (Австрия)

74. Мартина Трабукки (Италия)

75. Марион Визенсартер (Германия)

76. Камиль Бене (Франция)

78. Каролине Эрдал (Норвегия)

82. Йенни Энодд (Норвегия)

86. Эмили Калкенберг (Норвегия)

Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
за Маринку!
+1
-1
0
Ответ Лжетрофеич
за Маринку!
А как же Женя Енотова?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий