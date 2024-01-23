Чемпионат Европы. Нильссон, Мишлон, Лиен, Киркеэйде, Энодд, Андерссон пробегут индивидуальную гонку
24 января на чемпионате Европы по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.
Чемпионат Европы по биатлону-2024
Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 16:30 по московскому времени.
Старт-лист
4. Стина Нильссон (Швеция)
6. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)
12. Ханна Аухенталлер (Италия)
14. Сара Андерссон (Швеция)
17. Алина Стремоус (Молдова)
23. Стефани Шерер (Германия)
27. Элла Халварссон (Швеция)
29. Анна Кривонос (Украина)
30. Юлиане Фрювирт (Германия)
32. Анаэлль Бонду (Франция)
34. Йоханна Скоттхайм (Швеция)
37. Сара Скаттоло (Италия)
39. Осеан Мишлон (Франция)
41. Кристина Оберталер (Австрия)
43. Ноэми Ремонне (Франция)
45. Леа Ротшопф (Австрия)
48. Марен Киркеэйде (Норвегия)
49. Йоханна Талихярм (Эстония)
51. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)
53. Ида Лиен (Норвегия)
63. Эмили Шуманн (Германия)
67. Юлия Кинк (Германия)
69. Дуня Здоуц (Австрия)
74. Мартина Трабукки (Италия)
75. Марион Визенсартер (Германия)
76. Камиль Бене (Франция)
78. Каролине Эрдал (Норвегия)
82. Йенни Энодд (Норвегия)
86. Эмили Калкенберг (Норвегия)
Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Брезно-Осрблье