Селия Эмонье и Симон Дестье откроют в горах гостиницу и ресторан

Селия Эмонье и Симон Дестье начали заниматься гостиничным бизнесом.

3 февраля бывшие биатлонисты откроют в горах Юра во Франции гостиничный комплекс «Между горами».

В ресторане при гостинице Эмонье и Дестье планируют готовить блюда из овощей, которые будут выращивать самостоятельно.

Дестье – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в смешанной эстафете, чемпион мира 2020 года в эстафете, завершил карьеру в 2022 году.

Эмонье – бронзовый призер ЧМ-2017 в женской эстафете, завершила карьеру биатлонистки в 2020 году.

В июне 2021 года они стали родителями, в мае 2023 сыграли свадьбу.

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