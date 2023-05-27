Симон Дестье и Селия Эмонье сыграли свадьбу

Бывшие французские биатлонисты Симон Дестье и Селия Эмонье поженились.

Свадьба прошла в городе Ле Фур во Франции. Среди гостей были Кентен Фийон-Майе, Анаис Бескон, тренеры Фредерик Жан и Стефан Бутье.

Дестье – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в смешанной эстафете, чемпион мира 2020 года в эстафете, завершил карьеру в 2022 году. Эмонье – бронзовый призер ЧМ-2017 в женской эстафете, завершила карьеру биатлонистки в 2020 году.

В июне 2021 года у пары родился сын Жюль.