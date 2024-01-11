Кубок IBU. Энодд, Стина Нильссон, Лиен, Кинк и Эрдал выступят в большом масс-старте

Теги сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен Кубок IBU масс-старт (жен) Стина Нильссон Каролине Эрдал Жилонн Гигонна Йенни Энодд Элла Халварссон Ида Лиен Йоханна Пуфф Анаэлль Бонду Юлия Кинк Гру Рандбю Анна-Карин Хейденберг Эмили Шуманн Биатлон

12 января на этапе Кубка IBU в Италии женщины пробегут большой масс-старт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

5-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йенни Энодд (Норвегия)

2. Анаэлль Бонду (Франция)

3. Эмили Шуманн (Германия)

4. Юлия Кинк (Германия)

5. Йоханна Пуфф (Германия)

6. Стина Нильссон (Швеция)

7. Ида Лиен (Норвегия)

8. Каролине Эрдал (Норвегия)

9. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)

10. Гру Рандбю (Норвегия)

11. Элла Халварссон (Швеция)

12. Жилонн Гигонна (Франция)

Полный старт-лист – здесь.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий