Кубок IBU. Энодд, Стина Нильссон, Лиен, Кинк и Эрдал выступят в большом масс-старте
12 января на этапе Кубка IBU в Италии женщины пробегут большой масс-старт.
5-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 13:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Йенни Энодд (Норвегия)
2. Анаэлль Бонду (Франция)
3. Эмили Шуманн (Германия)
4. Юлия Кинк (Германия)
5. Йоханна Пуфф (Германия)
6. Стина Нильссон (Швеция)
7. Ида Лиен (Норвегия)
8. Каролине Эрдал (Норвегия)
9. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)
10. Гру Рандбю (Норвегия)
11. Элла Халварссон (Швеция)
12. Жилонн Гигонна (Франция)
Полный старт-лист – здесь.