Бьорндален о том, что Фийон-Майе бросил винтовку и палки после 4-го места в масс-старте: «Не очень красивый поступок, но я его понимаю. Это ужасный опыт»

Бьорндален назвал некрасивым поведение Кентена Фийона-Майе после масс-старта.

21 января на этапе Кубка мира в Антхольце проходил масс-старт, где французский биатлонист с чистой стрельбой занял четвертое место.

Покинув трассу, швырнул лыжные палки на снег, а винтовку небрежно кинул на стойку, после чего оружие упало.

«Он ужасно разозлился. Кентен вообще вспыльчивый человек. Он истинный биатлонист в своих лучших проявлениях, но сейчас он разозлился на свое снаряжение, не проявил к нему уважения и выбросил его.

Я его понимаю. Когда у тебя есть шанс прийти вторым, но норвежцы обходят тебя как стоячего – это ужасный опыт.

Это был не очень красивый поступок. Но его оружие было пустым и разобранным, так что, думаю, все в порядке, и какого-то наказания за это последовать не должно», – сказал .

«Иногда сложно сдержать гнев». Фийон-Майе бросил винтовку и палки, финишировав 4-м в масс-старте на Кубке мира