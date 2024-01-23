Бьорндален о том, что Фийон-Майе бросил винтовку и палки после 4-го места в масс-старте: «Не очень красивый поступок, но я его понимаю. Это ужасный опыт»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Франции Кентен Фийон-Майе Биатлон

Бьорндален назвал некрасивым поведение Кентена Фийона-Майе после масс-старта.

21 января на этапе Кубка мира в Антхольце проходил масс-старт, где французский биатлонист с чистой стрельбой занял четвертое место. 

Покинув трассу, Фийон-Майе швырнул лыжные палки на снег, а винтовку небрежно кинул на стойку, после чего оружие упало.

«Он ужасно разозлился. Кентен вообще вспыльчивый человек. Он истинный биатлонист в своих лучших проявлениях, но сейчас он разозлился на свое снаряжение, не проявил к нему уважения и выбросил его.

Я его понимаю. Когда у тебя есть шанс прийти вторым, но норвежцы обходят тебя как стоячего – это ужасный опыт.

Это был не очень красивый поступок. Но его оружие было пустым и разобранным, так что, думаю, все в порядке, и какого-то наказания за это последовать не должно», – сказал Уле Эйнар Бьорндален

«Иногда сложно сдержать гнев». Фийон-Майе бросил винтовку и палки, финишировав 4-м в масс-старте на Кубке мира

3 комментария
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Эмоции конечно понятны, но так обращаться со своим снаряжением… Спортсмены многие очень суеверные. Потом будут говорить, что винтовка ему отомстила и пара штрафных кругов на следующем этапе, тому подтверждение)) надеюсь, что он потом попросил у нее прощения))
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Что то часто высказывается ни о чём. То не на тот рубеж кто то заехал, то не то с винтовкой сделал. Хочет стать аполитичным Васильевым+Тихоновым? Забывать стали Оле? Каждый волен выплёскивать как может и хочет. Никакого преступления. А норвежцам хватит доминировать, надо как то против объединиться, а то к мужскому биатлону интерес меньше, чем к женскому
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Вспомнил Уле в Эстерсунде в сезоне 2010-11 потерявшего после падения первое место.
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