Виктория Сливко: «За три недели соревнований я не устала, потому что на каждом этапе были положительные моменты»

Виктория Сливко рассказала, что не устала за три недели соревнований.

Накануне биатлонистка победила в масс-старте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Рада, что сейчас возглавляю общий зачет и Кубка России, и Кубка Содружества. Не буду ничего загадывать, просто буду работать, показывать результаты и делать все, что от меня зависит и показывать результаты в каждой гонке.

За три недели соревнований я не устала, потому что на каждом этапе были положительные моменты. Они придают сил бороться и соревноваться дальше.

По подготовке к Спартакиаде у нас давно все решено. Буду проводить сбор с региональной командой», – сказала .