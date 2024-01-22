Виктория Сливко: «За три недели соревнований я не устала, потому что на каждом этапе были положительные моменты»

Теги сборная России жен Спартакиада Кубок России Виктория Сливко Кубок Содружества Биатлон

Виктория Сливко рассказала, что не устала за три недели соревнований.

Накануне биатлонистка победила в масс-старте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Рада, что сейчас возглавляю общий зачет и Кубка России, и Кубка Содружества. Не буду ничего загадывать, просто буду работать, показывать результаты и делать все, что от меня зависит и показывать результаты в каждой гонке.

За три недели соревнований я не устала, потому что на каждом этапе были положительные моменты. Они придают сил бороться и соревноваться дальше.

По подготовке к Спартакиаде у нас давно все решено. Буду проводить сбор с региональной командой», – сказала Сливко.

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5 комментариев
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Кубок России возглавляет Шевченко...с чего Сливко взяла, что она первая ...
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с её меткостью можно пешком ходить...остальные пока круги крутят...
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Ответ Тэтэ
Кубок России возглавляет Шевченко...с чего Сливко взяла, что она первая ...
Ей после гонки Губерниев объявил, что она подвинула Шевченко в Кубке России. С чего он это взял - вопрос.
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Ответ Тэтэ
Кубок России возглавляет Шевченко...с чего Сливко взяла, что она первая ...
Видимо автор заметки не точно написал, КС- Сливко пока возглавляет, а КР -Шевченко, ну не может же Сливко не знать, что на КР она не первая.
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