Виктория Сливко: «Масс-старты – это мое. На финишном круге мне говорили, что можно отдыхать – отбивала пятюни, кайфовала, наслаждалась гонкой»

Теги сборная России жен Кубок России Виктория Сливко Биатлон

Виктория Сливко прокомментировала свою победу в большом масс-старте.

Сливко победила на Кубке России в Ижевске с одним промахом.

«Спасибо за поддержку, она такая на трассе, что мне кажется, что тут только за меня болеют.

Абсолютно нормально я себя чувствую, с девочками рядом или без. В первую очередь рада, что справилась с лежкой. А стоя... Дежурный такой промах, но могла себе позволить.

Кого больше всего опасалась? Никого, ха-ха! Да нет, когда после лежки шла первая, было тяжело, даже хотелось уступить девочкам, пусть едут. Но никто не собирался меня обгонять. Поэтому шли хорошим таким темпом. Хотя, наверное, они думали, что я иду тихо и мешаю.

На финишном круге мне все говорили, что можно отдыхать. Отбивала пятюни, кайфовала, наслаждалась гонкой, тем, что все получилось, справилась со стрельбой, потому что погодные условия очень сложные.

Очень довольна, очень рада. Многим обещала сегодня их порадовать и выполнила обещание. Я еще перед гонкой говорила, что масс-старты – это мое. Наверное... это мое!» – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

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7 комментариев
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Блестяще провела гонку.
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Сначала французы плевались на Эйфелеву башню, а потом она стала символом страны.
Так же и с техникой Виктории. Сначала все критиковали, но она стала символом упорства и терпения.
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Вика молодец наконец золото 🥇
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Вика - конечно это все твое ! молодец, в таких сложных условиях провела отличную гонку, твой бег мне даже стал нравиться, есть в нем сама знаешь что)
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Мне кажется Виктория с ее "корявой техникой" отлично бегает по "рассыпухе" из естественного снега. Прям подходит ей.
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Как хочется, чтобы и остальные Тюменьские девчонки хотя бы на 5-10мест были бы поближе к тебе, а то в эстафете у вас полный провал.Ситуация такова, что твое участие в ней-бессмысленная трата сил.
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мне в ней нравится ее отличная стрельба и упрямство , не помню, чтобы она доезжала, бег не нравится , нет там бега, стучит , а не катится , 30 % потенциала не задействовано, поэтому то и кубок Европы для неё и был потолком, коммент внизу о другом)
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