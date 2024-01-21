Виктория Сливко: «Масс-старты – это мое. На финишном круге мне говорили, что можно отдыхать – отбивала пятюни, кайфовала, наслаждалась гонкой»

Виктория Сливко прокомментировала свою победу в большом масс-старте.

Сливко победила на Кубке России в Ижевске с одним промахом.

«Спасибо за поддержку, она такая на трассе, что мне кажется, что тут только за меня болеют.

Абсолютно нормально я себя чувствую, с девочками рядом или без. В первую очередь рада, что справилась с лежкой. А стоя... Дежурный такой промах, но могла себе позволить.

Кого больше всего опасалась? Никого, ха-ха! Да нет, когда после лежки шла первая, было тяжело, даже хотелось уступить девочкам, пусть едут. Но никто не собирался меня обгонять. Поэтому шли хорошим таким темпом. Хотя, наверное, они думали, что я иду тихо и мешаю.

На финишном круге мне все говорили, что можно отдыхать. Отбивала пятюни, кайфовала, наслаждалась гонкой, тем, что все получилось, справилась со стрельбой, потому что погодные условия очень сложные.

Очень довольна, очень рада. Многим обещала сегодня их порадовать и выполнила обещание. Я еще перед гонкой говорила, что масс-старты – это мое. Наверное... это мое!» – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».