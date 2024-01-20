Артем Истомин: «У Гореевой есть проблемы со здоровьем, она сейчас бежит не на всю мощность. До Спартакиады будет время, чтобы восстановиться»

Теги сборная России сборная России жен Спартакиада Кубок России Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Гореева Артем Истомин Биатлон

Тренер Артем Истомин рассказал о проблемах со здоровьем у Анастасии Гореевой.

Биатлонистка заняла 5-е место в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, допустив два промаха.

«В большей степени не получилась стрельба, особенно девушки не справились на лежке. Не такая сложная была (погодная) ситуация, как, например, на «индивидуалке». Можно было работать и «на ноль», но не у всех это получилось.

У Гореевой есть некоторые проблемы со здоровьем, они больше мышечные‑связочные. Мы сейчас над этим работаем, исправляем. Понятно, что она сейчас бежит не на всю мощность. До Спартакиады будет время, чтобы восстановиться. Готовиться будем здесь, в Ижевске, до 31 числа, а после уже заедем в Златоуст.

Даниил Серохвостов сейчас на сборе, 27 января он примет участие в чемпионате вооруженных сил. Там будет три дня стартов, а затем он присоединится к нам в Златоусте. Карим Халили поднялся на высоту в Сочи – до 30 января он там, а потом присоединится к нам», – сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».

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11 комментариев
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а у Истомина есть здоровые в группе?
+8
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+8
У школьника в группе у всех проблемы со здоровьем, что ж за невезение такое...
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+7
Серохвостов на Семинском, Карим в Сочи. А стрельбой кто с ними занимается?
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+4
Ответ Basta777
У школьника в группе у всех проблемы со здоровьем, что ж за невезение такое...
надо разгонять эту группу
+3
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+3
Ответ тоторо
надо разгонять эту группу
давно пора
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+1
Ответ Биатлонная зима
Ну не роботы конечно, здоровье не всегда можно держать на все 💯, но это биатлон. Тамара снова далеко , а казалось , что она снова бы призах. У дяди Миши только Наташа Шевченко в зачет
А Батманова в какой группе?)
+2
-1
+1
Сегодня на финишном круге долго показывали Наташу Шевченко. Наташа проезжала на подъёме мимо Истомина. Он не "болеет" за команду! Истомин даже голову не повернул, взглядом не проводил спортсменку хотя бы ради интереса.
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-1
0
Ответ Бини
Сегодня на финишном круге долго показывали Наташу Шевченко. Наташа проезжала на подъёме мимо Истомина. Он не "болеет" за команду! Истомин даже голову не повернул, взглядом не проводил спортсменку хотя бы ради интереса.
Так это не его команда
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Ответ Бини
Сегодня на финишном круге долго показывали Наташу Шевченко. Наташа проезжала на подъёме мимо Истомина. Он не "болеет" за команду! Истомин даже голову не повернул, взглядом не проводил спортсменку хотя бы ради интереса.
Это только Шашилов не обращает внимания на конкуренцию , а все остальные в том числе и Истомин ревностно относится к успехам шашиловской группы они не радуют его, Шашилов к примеру всегда поздравляет Сливко с удачной гонкой , несмотря на то , что отношения между ними не были гладкими.
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