Артем Истомин: «У Гореевой есть проблемы со здоровьем, она сейчас бежит не на всю мощность. До Спартакиады будет время, чтобы восстановиться»

Тренер Артем Истомин рассказал о проблемах со здоровьем у Анастасии Гореевой.

Биатлонистка заняла 5-е место в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, допустив два промаха.

«В большей степени не получилась стрельба, особенно девушки не справились на лежке. Не такая сложная была (погодная) ситуация, как, например, на «индивидуалке». Можно было работать и «на ноль», но не у всех это получилось.

У Гореевой есть некоторые проблемы со здоровьем, они больше мышечные‑связочные. Мы сейчас над этим работаем, исправляем. Понятно, что она сейчас бежит не на всю мощность. До Спартакиады будет время, чтобы восстановиться. Готовиться будем здесь, в Ижевске, до 31 числа, а после уже заедем в Златоуст.

сейчас на сборе, 27 января он примет участие в чемпионате вооруженных сил. Там будет три дня стартов, а затем он присоединится к нам в Златоусте. поднялся на высоту в Сочи – до 30 января он там, а потом присоединится к нам», – сказал в эфире «Матч ТВ».