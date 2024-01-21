«Палки очень глубоко проваливаются в снег, а лыжи сложно доставать из сугробов». Плицев о погоде в Ижевске

Теги сборная России Кубок России сборная Беларуси Виктор Плицев Максим Воробей Биатлон

Биатлонист Виктор Плицев назвал сложными погодные условия в Ижевске.

 Сегодня Плицев занял пятое место в большом масс-старте на этапе Альфа‑Банк Кубка России, победил Антон Бабиков. Во время гонки шел сильный снегопад.

– Если честно, мне в Ижевске бегать очень тяжело. Трасса не совсем для меня. Ну и погодные условия: сложно было и вчера, и сегодня.

– Тяжело бегать даже несмотря на то, что это для вас домашняя трасса?

– Да. Знаешь каждый поворот, каждый сучок, но трасса не подходит мне. Именно рельеф тяжелый для меня.

– На последнем круге вы столкнулись с Максимом Воробьем из Белоруссии. Расскажите, что там было?

– Палки очень глубоко проваливаются в снег, а лыжи сложно доставать из сугробов. На последнем круге, когда не хватает кислорода, я наступил на него. Я сразу извинился перед ним, но еще раз прошу прощения у Макса. Надеюсь, он все поймет, – сказал Плицев.

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