Кубок мира. Йоханнес Бо лидирует в зачете индивидуальных гонок, Реес – 2-й, Тарьей Бо – 3-й

Йоханнес Бо лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

мира по биатлону-2023/24

Мужчины

Зачет индивидуальных гонок

После 2 гонок из 3

1. (Норвегия) – 150

2. (Германия) – 121

3. (Норвегия) – 90

4. Юстус Штрелов (Германия) – 86

5. (Германия) – 84

6. (Латвия) – 78

7. (Австрия) – 74

8. -Шевдал (Норвегия) – 71

9. Кристиансен (Норвегия) – 68

10. (Италия) – 68