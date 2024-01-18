Кубок мира. Йоханнес Бо лидирует в зачете индивидуальных гонок, Реес – 2-й, Тарьей Бо – 3-й
Йоханнес Бо лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Мужчины
Зачет индивидуальных гонок
После 2 гонок из 3
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 150
2. Роман Реес (Германия) – 121
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 90
4. Юстус Штрелов (Германия) – 86
5. Йоханнес Кюн (Германия) – 84
6. Андрей Расторгуев (Латвия) – 78
7. Себастьян Штальдер (Австрия) – 74
8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 71
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 68
10. Томмазо Джакомель (Италия) – 68