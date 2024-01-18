Кубок мира. Йоханнес Бо лидирует в зачете индивидуальных гонок, Реес – 2-й, Тарьей Бо – 3-й

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Йоханнес Бо лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24 

Мужчины

Зачет индивидуальных гонок

После 2 гонок из 3

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 150

2. Роман Реес (Германия) – 121

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 90

4. Юстус Штрелов (Германия) – 86 

5. Йоханнес Кюн (Германия) – 84

6. Андрей Расторгуев (Латвия) – 78

7. Себастьян Штальдер (Австрия) – 74

8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 71

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 68

10. Томмазо Джакомель (Италия) – 68

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