Кристиансен о победе в Рупольдинге: «Не пройти отбор в Оберхоф, а сегодня стать лучшим в мире – это какое-то безумие»

Кристиансен после победы на Кубке мира упомянул о том, как его не брали в сборную.

Сегодня норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен выиграл спринт на этапе в Рупольдинге. Ранее он не вошел в состав сборной Норвегии на этап в Оберхофе.

«Когда я не отобрался в команду в Оберхоф, у меня было самое трудное Рождество за все время. Быть недостаточно хорошим для Оберхофа и стать лучшим в мире сегодня – это какое-то безумие.

Просто сумасшедшая неделя. Не могу описать, но сегодня я понимаю, что в этом плане стал самым счастливым человеком.

На старте я был полон энергии. Немного опасался за последний круг – в личных гонках это не моя сильная сторона. Обычно я трачу много сил на первом и втором кругах, удерживая скорость.

В Рождество я тренировался дома при минус 30 градусах, и условия там максимально не способствовали скорости. А в Рупольдинге на обледенелой трассе с этим было идеально», – сказал Кристиансен.