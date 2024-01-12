Себастьян Самуэльссон: «Надеюсь, Бессеберга приговорят к тюрьме. Независимо от того, будет ли среди обвинений причастность к российскому допингу»

Теги допинг сборная Швеции IBU Андерс Бессеберг Себастьян Самуэльссон Биатлон

Самуэльссон рассчитывает, что экс-главу IBU Бессеберга приговорят к тюрьме.

В Норвегии идет суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

«Он утверждает, что получал подарки на сотни тысяч [норвежских] крон и что это якобы не имеет никакого отношения к его президентству в IBU... Хорошо иметь столько богатых друзей, которые дарят тебе роскошные часы. Я считаю, что он врет.

Конечно, обвинения, где фигурируют услуги проституток и все остальное, ужасны. Хорошо, что его призвали к ответу, но мне хотелось бы, чтобы большее внимание уделялось теме допинга. В то же время я понимаю, что это сложно доказать.

Надеюсь, его приговорят к тюремному сроку. Это будет хорошо в любом случае, независимо от того, будет ли среди обвинений причастность к российскому допингу», – сказал шведский биатлонист Себстьян Самуэльссон.

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7 комментариев
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Тюрьма без доказательств вины - это европейские ценности
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Чувак, в чьей стране разрешены однополые браки, возмущен, что кто-то пользовался услугами проституток? А, если бы они были мужского пола? Было бы не так ужасно?
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А к норвежскому, немецкому, шведскому и чешскому допингу у него какое отношение?
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Себик опять клянчит на пропитание?)
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Вот и вся разница.
Самуэльсон : « надеюсь , Бессеберга приговорят к тюрьме «
Бьорндален : « не терпится увидеть доказательства «
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Ответ murzzzzzilka
Чувак, в чьей стране разрешены однополые браки, возмущен, что кто-то пользовался услугами проституток? А, если бы они были мужского пола? Было бы не так ужасно?
Хорошо, что девицы были русскими, а то бы превратились в жертв насилия.
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Ответ Добрый_Ээх
А к норвежскому, немецкому, шведскому и чешскому допингу у него какое отношение?
К испанской государственной системе сокрытия допинга сугубо положительные) Препарат ЭтоДругин в действии)
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