Светлана Миронова: «Болельщикам, которые видят командную гонку впервые, где-то немного непонятно, что вообще происходит»

Теги сборная России жен чемпионат России Светлана Миронова Биатлон

Светлана Миронова оценила, как прошла командная гонка на чемпионате России.

Победу одержала команда Свердловской области.

«Мы стояли и болели на трассе. Это очень интересная гонка, интересно наблюдать за командами – как они бегут, как растягиваются или не растягиваются по трассе.

Я, конечно, болела за девчонок из Свердловской области, но погода переменчивая – могло случиться разное. К счастью, все сложилось идеально, и наша команда выиграла.

Когда ты разбираешься в этой гонке – а для меня все понятно, я знаю правила этой гонки – тогда все понятно, но, возможно, болельщикам, которые видят ее впервые, где-то немного непонятно, что вообще происходит, почему все стоят в очереди на штрафной круг с разных команд.

Но здесь очень интересно, что у всех комбинезоны одинаковые – и тут уже понятно, кто из какой команды. 

В командных гонках почему-то всегда большие разрывы. Конечно, не по 3 минуты – по минуте-две. Я не знаю, почему так складывается, но всегда получается так», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ». 

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1 комментарий
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На самом деле забытая гонка, только армейские спортсмены возможно и участвуют в таких гонках , но правила предельно просты и если разобраться, то не самая плохая гонка из эстафетных.
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