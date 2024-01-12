Светлана Миронова: «Болельщикам, которые видят командную гонку впервые, где-то немного непонятно, что вообще происходит»

Светлана Миронова оценила, как прошла командная гонка на чемпионате России.

Победу одержала команда Свердловской области.

«Мы стояли и болели на трассе. Это очень интересная гонка, интересно наблюдать за командами – как они бегут, как растягиваются или не растягиваются по трассе.

Я, конечно, болела за девчонок из Свердловской области, но погода переменчивая – могло случиться разное. К счастью, все сложилось идеально, и наша команда выиграла.

Когда ты разбираешься в этой гонке – а для меня все понятно, я знаю правила этой гонки – тогда все понятно, но, возможно, болельщикам, которые видят ее впервые, где-то немного непонятно, что вообще происходит, почему все стоят в очереди на штрафной круг с разных команд.

Но здесь очень интересно, что у всех комбинезоны одинаковые – и тут уже понятно, кто из какой команды.

В командных гонках почему-то всегда большие разрывы. Конечно, не по 3 минуты – по минуте-две. Я не знаю, почему так складывается, но всегда получается так», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».