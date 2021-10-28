Александр Тихонов: «Пусть Экхофф подойдет к зеркалу со всей командой Норвегии и увидит, у кого сучий взгляд и взгляд скупердяев и астматиков»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова норвежки Тириль Экхофф в отношении российских спортсменок.

Ранее Экхофф заявила, что у россиянок «обычно чрезвычайно сучий взгляд».

«У меня к норвежцам особое отношение. Их бывший президент IBU развратник и пьяница за долгие годы показал, кто такие норвежцы. Он опозорил страну, опозорил биатлон, потратив огромные деньги на проституток с карточки IBU.

Норвежцы – это редкостные скупердяи. Когда я был первым вице-президентом, Норвегия не организовывала VIP. Даже бедные страны Болгария, Чехия, Словакия всегда его организовывали. Однажды на конгрессе IBU я поставил норвежцам условие: «Если в Норвегии не будет VIP на следующем Кубке мира, я прошу проголосовать за исключение Норвегии из списка мест проведения этапов Кубка мира и чемпионатов мира».

Бессеберг тут же сделал пятнадцатиминутный перерыв, и после сказали, что VIP будет. А до этого, отвечая на вопрос почему нет VIP, он говорил, что все дорого. Сучий взгляд у норвежцев, а не у россиян. Самая богатая страна, но делает все по минимуму. Сейчас запускать норвежцев в исполком, техкомитет ни в коем случае нельзя.

Пусть Экхофф подойдет к зеркалу со всей командой Норвегии и увидит, у кого сучий взгляд и взгляд скупердяев и астматиков. Почему так к нам относятся? Мы сами в этом виноваты. Нас изгнали из международной федерации. Это вина Кущенко, Майгурова, Пака, Барнашова.

И всем глубоко плевать на то, что до 2027 года у нас не будет стартов, при том что мы имеем 12 комплексов, пять из которых категории А, построенные моей командой, и семь категории В. Это были лучшие соревнования: финалы в Ханты-Мансийске, Тюмени. Они никогда не проведут состязания лучше, могут лишь немцы и россияне. В Европе все больше проблем становится со снегом, и они придут в Россию, никуда не денутся», – сказал Тихонов.

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