Двукратная чемпионка Европы Хло Шевалье приостановила карьеру

Двукратная чемпионка Европы по биатлону Хло Шевалье приостановила карьеру.

«С небольшим опозданием я желаю вам счастливого 2024 года. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что мне нужно некоторое время отдохнуть от биатлона...

Спасибо за множество добрых сообщений с начала зимы, спасибо моим партнерам за их заботу и спасибо моим друзьям и близким, вы потрясающие», – написала спортсменка.

28-летняя Шевалье – двукратная чемпионка Европы. На счету француженки один личный подиум на Кубке мира – серебро в спринте на этапе в Антхольце в сезоне-2022/23.

В этом сезоне лучшим результатом стало 12-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.