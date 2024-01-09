Двукратная чемпионка Европы Хло Шевалье приостановила карьеру
Двукратная чемпионка Европы по биатлону Хло Шевалье приостановила карьеру.
«С небольшим опозданием я желаю вам счастливого 2024 года. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что мне нужно некоторое время отдохнуть от биатлона...
Спасибо за множество добрых сообщений с начала зимы, спасибо моим партнерам за их заботу и спасибо моим друзьям и близким, вы потрясающие», – написала спортсменка.
28-летняя Шевалье – двукратная чемпионка Европы. На счету француженки один личный подиум на Кубке мира – серебро в спринте на этапе в Антхольце в сезоне-2022/23.
В этом сезоне лучшим результатом Шевалье стало 12-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.