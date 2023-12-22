Ришар, Мишлон, Брезаз-Буше, Симон, Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе.

Соревнования пройдут с 4 по 7 января 2024 года. В состав впервые вошли Жанна Ришар и Осеан Мишлон, ранее выступавшие на Кубке IBU. Там Ришар лидирует в общем зачете, Мишлон идет третьей.

Хло Шевалье и Жилонн Гигонна были переведены в команду B.

Сборная Франции

Женщины

Жюстин Брезаз-Буше

Жюлия Симон

Лу Жанмонно

Софи Шово

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Мужчины

Фабьен Клод 

Кентен Фийон-Майе

Антонин Гигонна

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

1 комментарий
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А мальчиков-то почему пять?
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