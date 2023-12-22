Ришар, Мишлон, Брезаз-Буше, Симон, Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию на этапе Кубка мира в Оберхофе
Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе.
Соревнования пройдут с 4 по 7 января 2024 года. В состав впервые вошли Жанна Ришар и Осеан Мишлон, ранее выступавшие на Кубке IBU. Там Ришар лидирует в общем зачете, Мишлон идет третьей.
Хло Шевалье и Жилонн Гигонна были переведены в команду B.
Сборная Франции
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Жюлия Симон
Лу Жанмонно
Софи Шово
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Мужчины
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Антонин Гигонна
Эмильен Жаклен
Эрик Перро