Йоханнес Бо об этапе в Оберхофе: «У меня не было легкости в ногах. Но думаю, что хорошие гонки не за горами»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо пожаловался на спад формы.

В январе на этапе Кубка мира в Оберхофе Йоханнес занял четвертое место в спринте, пятое в пасьюте, а также выиграл эстафету со сборной Норвегии.

«В этот уикэнд я заметил, что у меня не было легкости в ногах – в отличие от прошлой недели перед Рождеством. Надеюсь, на следующей станет лучше. Хотя я рассчитывал на это еще до старта гонки преследования. И этого не произошло.

В эстафете дела обстояли немного лучше. Сейчас у меня будет несколько дней перерыва, новая эстафета в четверг и отдых в пятницу. До следующей личной гонки еще много времени, чему я сейчас очень рад.

Но все это очень странно, ведь на тренировках в понедельник и вторник казалось, что с ногами все в порядке – лучше, чем за многие годы. Ждал, что и сейчас все будет здорово, но случилось обратное.

Возможно, у Уле Эйнара (Бьорндалена) найдется хороший ответ почему. Меня удивляет такой контраст. Но думаю, что хорошие гонки не за горами», – сказал биатлонист.