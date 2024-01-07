Тарьей Бо о том, что опоздал на передачу эстафеты: «Все произошло из-за тумана. Не видел Лагрейда, пока он внезапно не появился здесь»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Стурла Лагрейд рассказал, что был в шоке, когда не увидел Тарьея Бо на передаче эстафеты.

Лагрейд должен был передать Бо эстафету после второго этапа, однако Тарьей на какое-то время задержался. 

«Это был шок. Было странно, что там никого не было. Я подумал, правильный ли финишный коридор я выбрал. Или, может, мне следует проехать еще один круг?» – сказал Лагрейд.

«Я не видел Стурлу на большом экране, куда обычно смотрю во время гонки. Получилась неловкая ситуация, я опоздал секунд на десять.

Мы занимаемся развлекательным бизнесом, так что нам приходится создавать как можно больше напряжения, чтобы не победить, ха-ха.

Все произошло из-за тумана. Я не видел Лагрейда, пока он внезапно не появился здесь. Внезапно он вышел из моря тумана. Когда все прошло хорошо, остается только посмеяться над этим», – сказал Бо.

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3 комментария
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Балбес) в хорошем смысле этого слова)
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.... вышел ёжик из тумана))
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