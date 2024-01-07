Кубок мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на лыжне, немцы уступили 38,5 секунды, Норвегия – лучшая по скорострельности
Норвежцы были быстрейшими на лыжне в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2023/24
4-й этап
Оберхоф, Германия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 16.58,4
2. Фабьен Клод (Франция) – 13,9
3. Александр Мухин (Казахстан) – 14,5
4. Роман Реес (Германия) – 22,3
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 27,9
6. Флоран Клод (Бельгия) – 32,0
7. Эмиль Нюквист (Швеция) – 38,4
8. Элиа Дзени (Италия) – 41,6
2-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 17.09,2
2. Бенедикт Долль (Германия) – 9,7
3. Эрик Перро (Франция) – 12,5
4. Дидье Бьона (Италия) – 20,6
5. Йеспер Нелин (Швеция) – 27,8
6. Владислав Киреев (Казахстан) – 44,7
3-й этап
1. Филипп Наврат (Германия) – 17.10,3
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,9
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 13,2
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 29,8
5-6. Лукас Хофер (Италия) – 29,9
5-6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,9
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 17.18,2
2. Жереми Финелло (Швейцария) – 19,3
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 19,6
4. Филипп Хорн (Германия) – 19,7
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 38,7
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,5
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:08.49,3
2. Германия – 38,5
3. Франция – 56,6
4. Италия – 1.38,5
5. Швейцария – 1.56,1
6. Швеция – 2.01,6
Скорострельность
1. Норвегия – 4.56,1 (0+7)
2. Чехия – 5.25,1 (0+10)
3. Словения – 5.28,2 (0+7)
4. Австрия – 5.48,7 (1+13)
5. Германия – 5.59,0 (1+15)
6. Швеция – 6.05,3 (1+11)...
8. Франция – 6.10,1 (5+14)...
10. Италия – 6.12,6 (0+16)