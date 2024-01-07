Кубок мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на лыжне, немцы уступили 38,5 секунды, Норвегия – лучшая по скорострельности

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Норвежцы были быстрейшими на лыжне в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 16.58,4

2. Фабьен Клод (Франция) – 13,9

3. Александр Мухин (Казахстан) – 14,5

4. Роман Реес (Германия) – 22,3

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 27,9

6. Флоран Клод (Бельгия) – 32,0

7. Эмиль Нюквист (Швеция) – 38,4

8. Элиа Дзени (Италия) – 41,6

2-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 17.09,2

2. Бенедикт Долль (Германия) – 9,7

3. Эрик Перро (Франция) – 12,5

4. Дидье Бьона (Италия) – 20,6

5. Йеспер Нелин (Швеция) – 27,8

6. Владислав Киреев (Казахстан) – 44,7

3-й этап

1. Филипп Наврат (Германия) – 17.10,3

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,9

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 13,2

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 29,8

5-6. Лукас Хофер (Италия) – 29,9

5-6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 29,9

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 17.18,2

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 19,3

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 19,6

4. Филипп Хорн (Германия) – 19,7

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 38,7

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,5

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:08.49,3

2. Германия – 38,5

3. Франция – 56,6

4. Италия – 1.38,5

5. Швейцария – 1.56,1

6. Швеция – 2.01,6

Скорострельность

1. Норвегия – 4.56,1 (0+7)

2. Чехия – 5.25,1 (0+10)

3. Словения – 5.28,2 (0+7)

4. Австрия – 5.48,7 (1+13)

5. Германия – 5.59,0 (1+15)

6. Швеция – 6.05,3 (1+11)...

8. Франция – 6.10,1 (5+14)...

10. Италия – 6.12,6 (0+16)

2 комментария
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Наврат с Жакеланом дозарубались на трассе, большие молодцы!💪💪💪
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